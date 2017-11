Méndez de Vigo estudiará "con mucha atención" la moción de Podemos sobre acceso a Secundaria del alumnado sordo

28/11/2017 - 20:13

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, se ha comprometido con la senadora de Podemos Pilar Lima a estudiar "con mucha atención" una moción consecuencia de interpelación que ésta presentará en el Senado para garantizar el acceso a Secundaria del alumnado sordo signante.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto el ministro en la sesión de control al Gobierno en el Senado, durante una interpelación de la senadora de Unidos Podemos Pilar Lima, sobre la falta de acceso a los institutos de secundaria por parte del alumnado sordo signante, usuarios de la lengua de signos, al inicio de este curso.

La senadora Lima ha indicado que la interpelación de este martes estaba planificada para el de la semana pasada, "casualmente" el día de su cumpleaños. "Yo pensaba pedirle, con audacia, que me hiciera un regalo para todo el alumnado sordo: que junto a las CCAA, una inversión adecuada en Educación y una financiación justa, aborden esta cuestión de forma urgente", ha indicado, para después añadir que espera el apoyo del resto de grupos para que salga adelante la moción, ya que "en este tema no existe la ideología".

"Aunque no sea su cumpleaños hoy, lo fue la semana pasada, tómeselo como un regalo de cumpleaños. Vamos a estudiar con mucha atención su moción y si está dentro de ese afán de consenso que todos queremos y la orientamos hacia el Pacto de Estado por la Educación sin duda alguna estaremos con ella", ha dicho Méndez de Vigo.

Durante la réplica, Méndez de Vigo ha celebrado la presentación de la moción y ha recordado que se están dando los "primeros pasos" tanto en el Congreso como en el Senado del Pacto de Estado Social y Político por la Educación, por lo que "toda aportación" que sirva para enriquecerlo "es bienvenida".

Asimismo, la senadora de Podemos ha trasladado al ministro la petición de un alumno de 16 años: "Por favor, señor ministro, cómprese un día unos buenos tapones y vaya un día, tan solo un día, a un Consejo de Ministros o a un Pleno en el Congreso, e intente empatizar con nosotros, con nuestro día a día en clase, sin intérprete de lengua de signos".

En este sentido, el ministro también ha respondido en tono de broma: "Lo voy a hacer mañana porque me pregunta un diputado de su grupo parlamentario y, seguramente, cuando me abucheen los otros así no lo escucharé", ha afirmado, para después agregar que, "bromas a parte", lo hará porque le interesa "ver cómo se siente uno y probablemente, sintiendo uno es más consciente de que tiene que poner todavía más énfasis y más esfuerzo para lograr ese principio de equidad en la Educación".

Durante su exposición, la senadora de la formación morada ha explicado que existe una campaña vigente en la que los alumnos sordos reclaman el servicio de interpretación el lengua de signos, y ha traído a colación el caso de Paula, una alumna de Secundaria a la que se le denegó este servicio y está teniendo que recurrir a la lectura labial. "Del 100% de la explicación puedes captar el 25%", ha aclarado la parlamentaria, que ha apuntado también que "la discriminación siempre busca subterfugios para sobrevivir".

Según la senadora Lima, parece mentira" que haya personas jóvenes en este país "que quieren estudiar, que quieran aprender y no puedan hacerlo". Así, la parlamentaria de Podemos ha apuntado que encontrar a médicos o abogados sordos es una "excepción" en España. "No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo simplemente derechos", ha declarado la senadora, para después decirle al ministro de Educación que este situación se soluciona con voluntad política e inversión.

En el turno de réplica, el ministro Méndez de Vigo ha afirmado que la responsabilidad de gestionar la educación en España es "compartida" entre la Administración del Estado y la autonómica y local. Además, ha dicho que el Gobierno elabora una normativa "básica" y después las CC.AA. establecen las condiciones de acceso a los centros.

Asimismo, el titular de Educación ha apuntado que, en el curso 2015/2016, el 83% del alumnado con necesidades educativas especiales estaba integrado en centros ordinarios, y los que tienen una discapacidad auditiva se situaron en el 94,1%. Sobre el procedimientos de integración, ha indicado que cada Consejería "decide la mejor manera de hacerlo".

De este modo, ha insistido en que "el ámbito real" de intervención del Ministerio se restringe a Ceuta y Melilla, donde "no consta caso alguno de alumnos que no hayan podido acceder a los institutos de Secundaria por razón de discapacidad". Según la Alta Inspección del Ministerio, "tampoco ha llegado ninguna reclamación al respecto" por parte de las comunidades.

"Es posible que haya habido casos puntuales de que algún alumno sordo signante no hubiese dispuesto en el primer día de curso de un intérprete", ha reconocido.

"LA ASISTENCIA Y APOYO A LOS NIÑOS ESTÁ GARANTIZADO"

Por otro lado, Íñigo Méndez de Vigo ha defendido que "la asistencia y apoyo a los niños está garantizado en el sistema educativo español" y ha destacado que "la educación infantil es gratuita a partir de los tres años de edad".

Así ha respondido el ministro en la sesión de control al Gobierno en el Senado, preguntado por el socialista Francisco Menacho en relación con las medidas que pondrá en marcha para dar cumplimiento al Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado el pasado 17 de noviembre por representantes del Consejo de la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento Europeo.

Méndez de Vigo ha indicado que España cuenta con más de 1.400 centros de educación de adultos con oferta flexible de horarios de enseñanza; y ha apuntado que el Programa de Aula Mentor de formación abierta tiene más de 400 aulas por toda España. Además, ha defendido que el presupuesto para becas ha sido de 1.523 millones de euros en 2017, "el más alto de la serie histórica".

El ministro de Educación ha recordado que las comunidades autónomas invierten el 95% del presupuesto en Educación, y el Ministerio el 5%. "No me pida usted que invierta en Educación cuando el gasto es del 5% y, por cierto, en los últimos Presupuestos Generales del Estado hubo una décima más para las CC.AA.", ha defendido.

El senador Menacho ha dicho que el punto uno de ese pacto se refiere a la educación permanente inclusiva y de calidad. "Aquí vamos en línea contraria", ha reprochado al ministro, para argumentar que se está "echando" a los alumnos de la Universidad "con unas tasas imposibles de pagar por las familias".

Además, ha criticado que el Ejecutivo "ha eliminado" programas como el PROA, dirigido a "alumnos con más dificultades". "¿Cómo puede hablar de inclusivo cuando se está cargando a las familias todos los gastos de Educación?", ha planteado, al tiempo que le ha reprochado que se ha "dejado al mínimo" el presupuesto para ayudas de libros. También ha criticado que hay "30.000 profesores menos en la Educación".