Menores españoles piden a la ONU frenar los desahucios: "Los niños sufrimos y parece que a nadie le importa"

29/11/2017 - 14:18

La Plataforma de Infancia y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH) han lanzado la campaña '#LlavesSinHogares', mediante la cual los niños y adolescentes que forman parte de la Escuela de Derechos de la Pah han enviado cartas al Comité de Derechos de la Infancia de Naciones Unidas, con el objetivo de que sus demandas sobre la violación al derecho a la vivienda, que están viviendo de primera mano, sean escuchadas.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Los tribunales no saben el dolor y el sufrimiento que sienten los desahuciados. Los niños sufrimos y parece que a nadie le importa", "Como niña, sé que empezar de cero da mucho miedo por dejar a tus amigos y tu casa y no saber que hacer", o "Espero que cuelguen esta carta en la pared para que no se les olvide", son algunas de las frases que estos niños han dirigido a los miembros del Comité.

De este modo, las cartas salieron el pasado mes de octubre con dirección a Ginebra con el fin de que estos niños y adolescentes "tengan voz" y de que "sus opiniones sean tenidas en cuenta", según ha explicado la psicóloga y miembro de la junta de PAH, Margarita Rivas, en la presentación de la iniciativa, este miércoles 29 de noviembre en Madrid.

"Los niños tienen un gran sentido de la justicia y están pidiendo que esto acabe ya. Están sufriendo en sus carnes el proceso de desahucio", ha expresado para matizar que este proyecto forma parte de los principios que rigen su Escuela de Derechos, donde se busca "reconocer su capacidad de cuestionar, de reivindicar sus derechos y de luchar por ellos".

En este sentido, ha precisado que el proyecto pretende que estos niños se conviertan así en "participantes de su proceso de crecimiento" y en "personas transformadoras de su propia realidad". "Se trata de que los niños afectados por los desahucios participen de una manera activa", ha apostillado.

Según ha destacado el presidente de la Plataforma de la Infancia, Adolfo Lacuesta, en el 82% de los casos de desahucio hay, al menos, una persona que es menor de edad.

PARALIZACIÓN SI HAY NIÑOS

Por ello, con el envío de estas cartas, las organizaciones demandan que en el próximo informe de recomendaciones del Comité al Estado español, que se emitirá el próximo año 2018, se recoja la paralización de todo tipo de desahucios de primera vivienda que afecten a niños, niñas y adolescentes, siempre que no haya una alternativa habitacional.

Asimismo, reclaman que el informe recomiende fomentar políticas públicas que permitan el acceso a alquileres sociales a las familias afectadas por estos procesos; apoyar a las familias en el pago del alquiler a través de ayudas públicas; ofrecer realojos, incluso frente a casos de ocupación de vivienda sin titulo legal cuando las personas se encuentran en un estado de necesidad,; y asegurar el cumplimiento del Derecho de Arraigo, para que los niños puedan permanecer en sus barrios y centros educativos.

En este contexto, el abogado y miembro de la junta de PAH, Javier Rubio, ha denunciado que "en el día a día las familias son desalojadas siendo indiferente que haya niños en ellas". "De los 800 artículos de la ley de enjuiciamiento civil, ninguno concierne a los niños y adolescentes. Y las administraciones públicas ni siquiera han elaborado una estadística al respecto para valorar la situación", ha denunciado.

Para él, la situación es de "quiebra estructural" y por ello, "lo que queda es mirar a instancias internacionales para ver si hay solución mediante esa vía". "Esperamos contar con una decisión que tenga en cuenta la realidad española y pueda poner freno a esto", ha expresado.

Además, en los envíos realizados a Ginebra, junto a las cartas se ha adjuntado también el informe 'Te quedarás en la oscuridad. Desahucios, familias e infancia desde un enfoque de derechos.', elaborado por PAH, Enclave de Evaluación y Derechos Humanos, y Qiteria Investigación Social Aplicada, que pretende poner de manifiesto esta realidad, que según denuncian, permaneció oculta en el último informe de España sobre la situación de los derechos de la infancia.