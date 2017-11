Susana díaz presenta el cupón de la once del lunes 4 de diciembre

29/11/2017 - 14:34

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; el delegado territorial de ONCE Andalucía, Cristóbal Martínez, y la secretaria general de UPTA Andalucía, Inés Mazuela, presentaron este miércoles el cupón de la ONCE del próximo lunes 4 de diciembre, que está dedicado al X aniversario de la promulgación del Estatuto del Trabajo Autónomo.

Este acto de presentación tuvo lugar en el transcurso de la entrega de la II Edición de los premios 'Coraje de l@s autónom@s andaluces', celebrada en Sevilla.

Como iniciativa pionera, la ONCE dedica este cupón a los trabajadores y trabajadoras autónomos, siendo la primera vez que el trabajo autónomo se reconoce a nivel nacional con una iniciativa de estas características y repercusión, que se verá reflejado con cinco millones y medio de cupones en toda España. La ONCE se une, así, a la labor que desarrollan los trabajadores y trabajadoras autónomos de Andalucía.

Entre las entidades galardonadas con uno de los Premios 'Coraje' se encuentra Fundación ONCE, en la categoría de Diversidad Emprendedora, por su programa Inserta y su red dinamizadora de inclusión laboral. El premio ha sido recogido por el delegado territorial de ONCE Andalucía, Cristóbal Martínez, que, en su discurso de agradecimiento, ha solicitado a los autónomos andaluces que apuesten por las personas con discapacidad para reforzar el potencial de Andalucía.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.

29-NOV-17

ABG/gja