El grupo de rap católico NFTW presenta su tercer single 'Cicatrices' del disco 'Not from this world'

29/11/2017 - 15:12

El grupo de rap católico NFTW ha lanzado su tercer single y videoclip 'Cicatrices' perteneciente a su próximo disco 'Not from this world' (no de este mundo), que saldrá a la venta a principios de 2018.

La canción habla sobre las dificultades y los defectos de cada uno de los integrantes del grupo al tiempo que lanza un mensaje positivo: "que estas situaciones no impiden perder el sentido y la esperanza, gracias a la fe y al amor de Dios". El vídeo ha sido grabado en el casco histórico de Cuenca y en Ciudad Real y está editado por StelioN Music.

Además, el grupo continúa con el crowdfunding que lanzó a comienzos del mes de noviembre para financiar las primeras 1.000 copias del nuevo álbum y gracias al cual ya han conseguido más de la mitad del objetivo de 1.600 euros.

El grupo NFTW está compuesto por los artistas JeriAndCo, Fresh Sánchez, StelioN y Súe. El grupo nació en 2015, tras varios trabajos previos y colaboraciones entre sus componentes. El nombre de este conjunto ha sido tomado del Evangelio de San Juan: "No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad; tu palabra es verdad".

Este tercer tema y videoclip del nuevo disco (que se puede escuchar en YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=t9782B3yjmk) sale a la luz después de otros dos singles: 'Not From This World' y 'Doing my thing', este último junto al sacerdote y rapero Smdani (Daniel Pajuelo).