Economía.- Arranca en Madrid la multitudinaria manifestación de taxistas que piden regularizar a Uber y Cabify

29/11/2017 - 16:20

Una multitudinaria manifestación de taxistas provenientes de toda España ha arrancado a las 11.30 horas para reivindicar que se articulen medidas que regulen la actividad de plataformas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), como Uber o Cabify, a las que acusan de competencia desleal.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La protesta está convocada por las principales asociaciones del sector (Fedetaxi, Antaxi, Élite y las plataformas TNT y Caracol) y se desarrollará desde Atocha hasta Neptuno, en el marco del paro de 24 horas convocado en todo el país.

La marcha ha obligado a cortar el tráfico en este tramo y un dispositivo conformado por efectivos de Policía Nacional y Municipal supervisa que la manifestación discurra sin incidentes.

Así, una veintena de taxis decorados con lemas como 'no + VTC' o 'Save the Taxi', y ataviados con banderas de sus comunidades de origen encabezan la manifestación, que discurre con gritos y consignas contra las plataformas VTC y donde no falta el clásico sonido de claxon y de los petardos que caracterizan a las protestas de los taxistas.

Tras la cabecera de vehículos de la manifestación, un camión cargado de altavoces ameniza la marcha con música festiva y un locutor, al estilo de un dj, que lanza consignas y anima el ambiente.

Entre los lemas coreados se puede escuchar 'El Taxi unido jamás será vencido', 'Rajoy, escucha, el Taxi está en lucha' o 'Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra'.

Profesionales del taxi de todo el país se han congregado en Madrid para respaldar la manifestación, donde se aprecian taxis negros y amarillo de Barcelona y con banderas*de distintas asociaciones de taxistas y municipios y comunidades de España.

Ya en la zona de manifestación a pie se puede ver a cientos de taxistas, algunos con chalecos reflectantes y ocultos por el humo de los petardos. En esta sección es donde mas pancartas y banderas se observan,como la que porta una comitiva de la Federación Cantábrica del Taxi o la de una decena de miembros de la Asociación de taxistas pakistanies de Catalunya PAK Taxi.

Las movilizaciones de este miércoles reavivan el conflicto abierto desde hace meses entre el gremio del taxi y las empresas como Uber y Cabify, toda vez que los tribunales han comenzado a conceder las alrededor del 10.000 licencias de VTC que se espera se concedan por vía judicial como consecuencia de un vacío legal abierto en el sector hace unos años.

Asimismo, las movilizaciones suceden a las ya registradas en la primera mitad del año y tienen lugar en tanto el Ministerio de Fomento ultima aprobar por Real Decreto un conjunto de medidas para ordenar ambos sectores y que "convivan en armonía".

Los taxistas, según adelantó ayer el presidente de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), están dispuestos a convocar más movilizaciones en caso de que el tras el paro de este miércoles no observen "voluntad política" para solventar el problema.

Aunque uno de los manifestantes ha explicado a Europa Press que en el sector del Taxi, sobre todo en Madrid, donde circulan 16.000 vehículos, hay muchas posturas y no se puede generalizar sobre este tipo de asuntos, ha asegurado que su intención no va más allá de manifestarse este miércoles y cumplir con el paro de 24 horas.

Otro taxista venido de Valencia para secundar el paro ha cuestionado la eficacia de un huelga indefinida y ha defendido que la mejor vía para combatir el problema de las VTC es denunciar la "connivencia" del poder político con las multinacionales Uber y Cabify.

"Creo que, mejor que un paro indefinido, sería organizar actos puntuales bien organizados para que la población vea lo que pasa", ha explicado, para después criticar que Uber está contratando a antiguos cargos políticos.

Las patronales de taxistas han habilitado lo que denominan "servicios mínimos sociales", taxis con unos distintivos que se centrarán en atender a colectivos como mayores y discapacitados, a los que realizarán carreras gratuitas.

La huelga general en el sector ha provocado desde primera hora de la mañana retenciones en las entradas a Madrid, con hasta 14 kilómetros de atasco en la A-6 y afecciones en todas las carreteras. De hecho, las calles más céntricas o las estaciones de Atocha y Méndez Álvaro, aunque se encuentran con taxis sin servicio.