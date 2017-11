El congreso rechaza el traslado del 'guernica' al país vasco

29/11/2017 - 17:32

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

La Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados rechazó este miércoles una proposición no de ley de Bildu (Grupo Mixto) para el traslado definitivo del cuadro 'Guernica', de Pablo Picasso, a la localidad de Gernika (País Vasco).

Bildu, como han hecho en numerosas ocasiones anteriores otras formaciones nacionalistas vascas, reclamaba con esta iniciativa que la obra cumbre de Picasso deje el Museo Reina Sofía, de Madrid, y sea instalada en el municipio vizcaíno que le da nombre.

Se cumplen 80 años de este cuadro que la República española encargó al artista malagueño para conmemorar en la Exposición Universal de París el bombardeo en 1937 del pueblo de Gernika por la Legión Cóndor nazi.

La diputada de Bildu Marian Beitialarrangoitia afirmó que la tela "no tiene sentido si no está en el País Vasco", que fue el territorio que sufrió el exterminio de las tropas alemanas, y, a su juicio, no hay justificación técnica con solidez que impida su traslado. "La negativa al traslado solo tiene razones políticas", señaló.

El diputado del PP Pedro Acedo defendió que el cuadro "está muy bien en Madrid como símbolo de lo que significa la gran obra de Picasso", y que se haga caso a los técnicos que desaconseja un nuevo viaje.

Por el PSOE, José Juan Trillo manifestó que a su partido le habría gustado que la tela "hubiera estado alguna vez" en Gernika, pero las numerosas mudanzas del cuadro a lo largo de su historia (45 ciudades en 30 países) le han ocasionado un deterioro que desaconseja su traslado a Gernika.

Marta Rivera de la Cruz, de Ciudadanos, dijo que pedir el traslado "es una completa irresponsabilidad, porque se ignora el estado del cuadro y el daño irreparable" que le ocasionaría.

Joseba Andoni Agirretxea, del PNV, se felicitó de que Bildu pida lo que su grupo ya ha hecho en el Parlamento numerosas veces. "El 'Guernica' es una pretensión del pueblo vasco, porque es algo que se nos debe y es una cuestión de voluntad política". "Si pudo venir de Nueva York a Madrid, puede ir perfectamente de Madrid a Gernika, no se escuden en criterios técnicos", agregó.

Por Unidos Podemos, Eduardo Javier Maura dijo que su grupo es partidario de que Gernika tenga una relación "privilegiada" con el cuadro, pero cree que la relación coste-beneficio que tendría su desplazamiento es "cuestionable".

(SERVIMEDIA)

29-NOV-17

JRN/gja