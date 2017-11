Premiados Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad: "El cambio climático es el mayor reto de la humanidad"

29/11/2017 - 20:00

La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), el Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la periodista Caty Arévalo han recogido los Premios de la Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad, en un acto que se ha celebrado este miércoles, 29 de noviembre, en la sede madrileña de la Fundación BBVA.

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Durante la ceremonia, se ha hecho especial hincapié en la necesidad de llevar a cabo políticas basadas en el consenso científico y en un compromiso auténtico y a largo plazo con la protección de la naturaleza, al considerar los galardonados que el cambio climático "es el mayor reto de la humanidad".

Según ha afirmado el director de ANSE, Pedro García Moreno, tras recibir su galardón, tanto los avances en materia de conservación de los últimos años, como el incremento de la sensibilidad de la población y de sus representantes, "animan" a los científicos a "multiplicar" su entusiasmo "por cambiar una historia de conquista por otra de convivencia y restauración". Todo ello, a pesar del "maltrato" que el ser humano sigue provocando a la tierra, y del "incumplimiento de muchas normas de protección".

"La naturaleza de nuestro planeta se enfrenta a grandes retos, algunos a escala global, pero todos ellos requerirán del trabajo de las comunidades locales, especialmente en aquellas regiones biogeográficas con recursos naturales más limitados y sobreexplotados, como la nuestra", ha señalado García Moreno.

El jurado ha reconocido a ANSE por su labor de conservación y puesta en valor de una región ecológicamente única en Europa, pero sometida a fuertes presiones humanas: los ecosistemas semiáridos del Sureste de la Península Ibérica, y en especial el Mar Menor.

Gerardo Ceballos, director del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre de la UNAM, también recuerda la importancia que tiene el cambio climático en la Tierra. "Lograr detener y revertir el deterioro ambiental es el mayor reto de la humanidad", ha apuntado Ceballo, que considera que el futuro del ser humano dependerá de las estrategias con que se aborde el reto de la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo económico y social.

Del mismo modo se ha pronunciado la periodista Caty Arévalo. "Sigo creyendo que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son los mayores retos que afronta la humanidad", ha afirmado la corresponsal medioambiental, que indica que seguirá trabajando para "explicar la urgencia de transformar la economía y el modelo de desarrollo para devolver al planeta el equilibrio perdido".

"TODOS DEBEMOS SER PARTE DE LA SOLUCIÓN"

Durante el acto de entrega de premios, el presidente de la Fundación BBVA, Francisco González, ha alertado sobre la pérdida de biodiversidad, así como otras evidencias como las altas temperaturas o la prolongada sequía, las cuales corroboran la sensación de que la Tierra se encuentra en una "cuenta atrás" en lo relativo a la salud del planeta.

Según ha afirmado, en la actualidad las actuaciones de conservación "no se justifican únicamente por un deber moral, ético o estético", ya que la sociedad necesita a la naturaleza para su propia supervivencia. En cambio, advierte de que la actuación no debe limitarse a situaciones de "alarma": "Conservar la biodiversidad no puede ser una actuación de emergencia, ha de ser, necesariamente, una constante en las políticas públicas y en las actuaciones de las entidades privadas y de cada individuo".

De hecho, ha abogado por la necesidad de planificar y sostener "en el tiempo" la estrategia para afrontar este reto, en el que el ser humano ha de guiarse por la comunidad científica, que "aporta el conocimiento necesario para identificar dónde y cómo actuar". "Todos somos responsables y todos debemos ser parte de la solución", ha añadido.