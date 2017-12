Educación. los sindicatos se encierran en el ministerio de educación ante la negativa del gobierno a que las pruebas de oposición no sean eliminatorias

30/11/2017 - 15:37

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

Representantes de CCOO, STES y UGT se encuentran en estos momentos encerrados en la sede del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, reclamando que las pruebas de la fase de oposición para docentes no sean eliminatorias, así como que se aumente el peso de la antigüedad de los profesores en la fase de concurso. Estos sindicatos han anunciado movilizaciones para responder a la negativa del Gobierno a estas reivindicaciones y ante la negativa a seguir negociando.

Este encierro se ha producido tras la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, en la que, según afirmó en declaraciones a Servimedia el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, el Gobierno "ha dado un portazo" a las citadas reivindicaciones de los sindicatos, anunciando que la mesa "no se va a reunir más" para estas cuestiones.

Por su parte, el portavoz de STES Voro Benavent denunció en declaraciones a esta agencia que los representantes del Gobierno acudieron a la reunión con "una postura que ya tenían dedidida" y reclamó que una "autoridad competente" como puede ser el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, o el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, se reúna con ellos para atender a sus reivindicaciones.

García señaló que no hubieran tomado esta medida "si hubiera margen para seguir hablando" y pidió al Gobierno que "flexibilice su posición". Como respuesta, este representante sindical anunció que "vamos a convocar concentraciones de interinos en el mes de diciembre" y "movilizaciones mayores" en enero, aunque no concretó si estas acciones se traducirán en una huelga de docentes, puesto que las manifestaciones "no van necesariamente acompañadas de huelga".

Asimismo, aunque CSIF no esté presente en el encierro en estos momentos, ambos portavoces confirmaron que sí respalda las acciones que se van a llevar a cabo y por lo tanto los sindicatos involucrados representarían al 80% del profesorado del país.

"ES EXIGIBLE QUE SEAN ELIMINATORIAS"

Por su parte, el Ministerio informó en un comunicado sobre el fin de las negociaciones e hizo hincapié en que "ha entendido siempre que sí es exigible que las pruebas sean eliminatorias de acuerdo con la jurisprudencia y su interpretación de principio de mérito y capacidad en el acceso a la función pública".

Tras esto, señaló que "queda pendiente para próximas reuniones la concreción de plazas a ofertar en las Ofertas Públicas de Empleo de las diferentes administraciones educativas, así como lo referido a la modificación de los temarios que deben regir los procesos selectivos a partir de la convocatoria de 2020".

Respecto a la oferta de empleo para reducir la tasa de interinidad por debajo del 8%, García denunció una situación de "incertidumbre", porque el Ministerio no ha especificado todavía las plazas que va a convocar y temen que cuando les anuncien finalmente el número de plazas reservadas por cada comunidad "sea demasiado tarde" y "ya no se pueda cambiar".

(SERVIMEDIA)

30-NOV-17

CJC/caa