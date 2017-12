Educación. méndez de vigo: "los sindicatos piden cosas sobre oposiciones que chocan con el ordenamiento jurídico"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró hoy que el Gobierno tiene decidido rebajar el porcentaje de profesorado interino del 20% al 8% en tres años, y confía en llegar a un acuerdo con los sindicatos en relación con las oposiciones, aunque "algunos temas que pretenden chocan con el ordenamiento jurídico".

Tras clausurar unas jornadas de la Asociación de Periodistas Europeos, el ministro fue preguntado por el encierro de representantes sindicales en el ministerio, que demandan que las pruebas de la fase de oposición para docentes no sean eliminatorias, así como que se aumente el peso de la antigüedad de los profesores en la fase de concurso.

"El tema de las oposiciones es importante, somos conscientes. Hay demasiados interinos, con más del 20%; esta es una situación que no puede continuar porque uno no puede quedarse sin trabajo en junio y esperar a que te renueven, eso no da proyecto de vida", indicó.

Insistió en que el Ejecutivo quiere bajar esa cifra al 8% en tres años y "estamos viendo cómo celebrar las oposiciones con los sindicatos. Tenemos algún punto de discrepancia y vamos a intentar resolverlo", aunque "en algunos temas que pretenden los sindicatos se choca con el ordenamiento jurídico".

