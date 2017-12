Discapacidad. la exposición 'xtumirada' de down españa vuelve a madrid y anuncia una nueva gira

La exposición 'Xtumirada' de Down España ha vuelto a Madrid para clausurar una gira en la que cerca de 150.000 personas de toda España han participado durante este año, tras su paso por Toledo, Valladolid, Vigo, Burgos, Logroño, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Castellón y Valencia. La muestra pasará por nuevas ciudades el año que viene.

Así lo anunció el presidente de Down España, José Fabián Cámara, quien señaló que "el éxito de 'Xtumirada' nos ha hecho cambiar el discurso de hoy", porque "veníamos aquí a presentar la clausura de la gira", pero "os queremos anunciar que la exposición continuará de itinerancia a lo largo de 2018".

De esta manera, indicó, "seguiremos así invitando a todo un país a conocer a las personas con síndrome de Down de cerca, a deshacerse de los prejuicios, el desconocimiento y los estereotipos que tantas veces impiden apreciar el valor que aportan a la sociedad".

En la campaña, más de 150 representantes del mundo de la música, la cultura, el deporte y la televisión de España han intercambiado sus miradas con las de personas con síndrome de Down, y el resultado son las fotografías que componen la exposición, con el objetivo de cambiar la forma en que la sociedad percibe a las personas con esta discapacidad intelectual y derribar falsos prejuicios.

Por parte de Correos intervenieron el director de la Zona 4, Domingo Sebastián, y la directora de RSC y Relaciones Internacionales, Elena Fernández, quien indicó que las nuevas ciudades a las que llegará la exposición son Alicante, Murcia, Málaga, Cádiz, Sevilla, Cáceres y León.

El autor de la obra, el fotógrafo Cuco Cuervo, indicó que durante la elaboración del proyecto ha comprendido "que la discapacidad realmente la tiene la sociedad al no dar a las personas con síndrome de Down las oportunidades que merecen", porque "no puede ser que les cerremos las puertas", y expresó su deseo de que "ojalá esta exposición sirva para abrírselas".

Por último, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul, que se congratuló del éxito de la exposición, deseó que "sirva para mejorar la sensibilización hacia la discapacidad, ya que la diversidad enriquece a cualquier sociedad".

Esta exposición estará en el Palacio de Cibeles de Madrid desde hoy hasta el 10 de enero de 2018, en horario de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas y los sábados de 9.30 a 14.00 horas.

