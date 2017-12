Méndez de vigo, sobre la devolución de sijena: "he acatado lo que me ha pedido el juez, los frescos de barcelona van en otro proceso"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró hoy en relación con la orden de devolución a Aragón de las obras de arte de Sijena retenidas en el Museo de Lleida que se ha limitado "a cumplir y acatar la orden de un juez" y a él le habría gustado una solución amistosa entre Aragón y Cataluña.

"Sobre el contenido de lo que se me pide, yo no opino nada. Hay una sentencia de un juez que hoy ha ratificado la Audiencia y yo la he empezado a cumplir. Si todos hubiéramos cumplido las sentencias del Tribunal Constitucional nos habríamos ahorrado bastantes cosas dolorosas en los últimos tiempos", declaró el ministro al ser preguntado por este asunto tras clausurar unas jornadas de la Asociación de Periodistas Europeos.

Sobre las pinturas murales de Sijena que se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, comentó que "la situación de esos frescos es otra y sigue otro proceso judicial".

El ministro afirmó que la controversia en torno al patrimonio cultural de Sijena existente en Cataluña le habría gustado que se "hubiese resuelto amistosamente entre dos comunidades autónomas amigas".

