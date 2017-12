Discapacidad. más de 2.000 'runners' ciegos comparten su pasión por el deporte con corredores guías

Más de 2.000 corredores ciegos se han inscrito en la plataforma 'Compartetuenergía.com' del grupo energético EDF en colaboración con la ONCE, una iniciativa que conecta a personas ciegas o con discapacidad visual grave, aficionadas al 'running', con corredores que puedan ser sus guías, para entrenar y participar en carreras.

Según informó EDF, esta plataforma 'online', que también cuenta con la colaboración de la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), ya ha recibido más de 140.000 visitas desde su lanzamiento a finales del pasado mes de mayo.

Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebrará el domingo 3 de diciembre, se contabilizan más de 2.000 inscritos de toda España. Florencio y José Benito o María José y Ana Lucía son dos ejemplos del casi centenar de parejas que ya entrenan y corren juntas para disfrutar del deporte.

Ana Lucía Santiago, corredora ciega de la iniciativa 'Comparte tu Energía', explicó que esta plataforma "ha cambiado mi vida. Desde que conocí esta iniciativa de EDP y me inscribí, todo han sido ventajas. No solo siento que soy más autónoma, sino que he conocido a personas maravillosas que comparten mi afición al 'running'. Una vez inscrita, la plataforma me puso en contacto con María José, Marcos, Eva que ahora son mis guías y con cada uno entreno para diferentes carreras".

El consejero director general de EDP España, Javier Sáenz de Jubera, indicó que "en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad queremos seguir derribando las barreras a las que se tienen que enfrentar las personas con incapacidad sensorial. La falta de visión no debería impedir disfrutar del deporte a nadie".

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del campeón del mundo y de Europa de maratón Martín Fiz y del atleta internacional ciego Pablo Cantero. Ambos son los protagonistas del vídeo de presentación de la plataforma, donde corren mano a mano y enseñan las tácticas y consejos para poder ser guías y que puede verse en YouTube.

