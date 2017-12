El cambio climático, protagonista en los Premios Cátedra Aquae de Economía del Agua 2017

30/11/2017 - 17:55

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Fundación Aquae han entregado este jueves, 30 de noviembre, los Premios Cátedra Aquae de Economía del Agua, creados en 2014 para valorar los mejores trabajos de investigación realizados en torno al agua en universidades españolas y extranjeras.

En esta convocatoria, se han recibido 46 trabajos procedentes de 21 universidades españolas y extranjeras, muchos de los cuales se centran en los efectos del cambio climático, según informan sus impulsores, que añaden que en esta edición ha crecido el número de disciplinas y estudios desde los que se realizan trabajos de investigación sobre el agua, lo que muestra la transversalidad de esta temática.

Así, el primer año de convocatoria de los premios de tesis doctorales se recibieron exclusivamente trabajos de las áreas de ingeniería y economía; y en esta última edición, se han valorado investigaciones de 10 disciplinas de estudios: ingeniería, química, economía, ADE, derecho, arquitectura, ambientales, ecología, comunicación y educación.

Estos galardones cuentan con tres modalidades: Tesis Doctorales, Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster. En esta edición, se han valorado 21 Tesis, 17 Trabajos de Fin de Grado y 8 de Fin de Máster, procedentes de 18 universidades españolas, dos europeas y una latinoamericana.

El trabajo 'Effects of climate change in Mediterranean water resources and their economic implications', realizado por Elisa Vargas en la UNED y en la Vrije Universiteit de Bruselas, ha ganado el primer Premio Tesis Doctoral Cátedra Aquae Economía del Agua 2017, valorado en 3.000 euros.

En su tesis doctoral, que ya ha dado lugar a seis publicaciones científicas y a varios capítulos en libros de carácter académico, Vargas ofrece una visión general de los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos a diferentes escalas.

El accésit, premiado con 1.500 euros, ha recaído en Andrea Momblanch (Universidad Politécnica de Valencia), por su tesis 'Assessment of Ecosystem Services and Water Accounting Methodologies for Integrated Water Resources Management in water scarse basins', que propone metodologías para la contabilidad del agua y la evaluación de los servicios de los ecosistemas que superan las limitaciones existentes y que están adaptadas para su implementación en cuencas con escasez de agua.

El primer Premio Trabajo Fin de Máster Cátedra Aquae Economía del Agua 2017 lo ha recibido Renato Sánchez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador), por 'Análisis de riesgos y salvaguardias ambientales para la actividad financiera del Banco del Sur: Estudio de caso del recurso hídrico'.

Este trabajo permite concluir que un verdadero desarrollo sustentable no solo se garantiza con cifras positivas en los análisis financieros, sino también con la aplicación de salvaguardas sociales y ambientales que garanticen la permanencia de recursos ecológicos, aunque estos sean externos al mercado.

El accésit ha sido para Evaluación de los efectos de la modernización del regadío mediante modelos agro-hidrológicos en los sectores 23 y 24 de la Acequia Real del Júcar, de Martín Ruiz-Rodríguez (Universidad Politécnica de Valencia), en el que se realiza un análisis de los efectos de la implantación del riego localizado en el balance hídrico y las producciones de los cultivos a escala parcela, realizando una comparativa durante la campaña 2016 entre parcelas de cítricos abastecidas de manera tradicional con riego por gravedad, y parcelas modernizadas que hacen uso de riego localizado.

El primer Premio Trabajo Fin de Grado Cátedra Aquae Economía del Agua 2017 ha sido para Patricia Cambronero, de la Universidad Politécnica de Valencia, por su trabajo 'Diseño de un sistema de drenaje y de riego eficiente para una finca agrícola en Chone (Ecuador)', con el que busca una solución a las continuas inundaciones que sufre la costa de Ecuador en un nuevo sistema de drenaje y de riego eficiente que ya se han probado con éxito en una finca agrícola con problemas de inundación.

El accésit ha recaído en Sergi Vinardell, de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Girona, por su trabajo 'Separación de efluentes y descentralización para el sistema de tratamiento de las aguas residuales', que permite concluir que, aunque la propuesta alternativa para el tratamiento de las aguas residuales tiene importantes ventajas ambientales y económicas, a día de hoy se necesita una gran inversión en R+D+I para poder superar los obstáculos que supone este sistema de tratamiento.

Tanto el Premio Trabajo Fin de Máster como el Premio Trabajo Fin de Grado tienen una compensación económica de 1.500 euros (primer premio) y 1.000 euros (accésit). En 2013, la UNED y la Fundación Aquae crearon la Cátedra Aquae de Economía del Agua, con el objetivo de trabajar en la difusión y en la investigación de la importancia del agua y, muy especialmente, en la rama de la economía.

La entrega de estos galardones ha tenido lugar durante la celebración de la IX Jornada de la Cátedra Aquae de Economía del Agua, en la que los asistentes han disfrutado de una master class sobre la importancia de la comunicación en temas medioambientales y científicos.