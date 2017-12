El abogado de Villanueva de Sijena pide a Cataluña que reconozca que ha perdido y devuelva las 44 piezas

El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, municipio donde está enclavado el Monasterio de Sijena al que la Generalitat de Cataluña debe devolver las 44 piezas de arte sacro por sentencia judicial, considera que el Gobierno catalán "debe comportarse civilizadamente y, con mucha caballerosidad, reconocer que ha perdido el pleito" y entregar los bienes, que están en el Museo de Lérida.

La Audiencia Provincial de Huesca ha desestimado los recursos de apelación presentados por la Generalitat y el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) contra la Sentencia del Juzgado número 1 de Huesca sobre la nulidad de las ventas del tesoro artístico de Sijena.

El letrado, que considera que la Audiencia ha sido "contundente", cree que ahora el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, responsable del Departamento de Cultura catalán tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en esa Comunidad, "ni siquiera va a recurrirla ante el Tribunal Supremo en un recurso de casación por interés casacional, dado que ese recurso es muy difícil que sea admitido y más que sea estimado".

Jorge Español ha añadido que la Audiencia de Huesca dice que Generalitat y MNAC "no han probado si quiera que pagaran las piezas que supuestamente compraron, y es más, dice que al no ser la Generalitat un verdadero dueño, no podía depositar esas piezas ante el Museo de Lérida".

Por eso, entiende que el MNAC "no pasa de ser un mero precarista, sin derecho alguno sobre las piezas y podría incurrir en graves responsabilidades de resistirse a la entrega" de las mismas.

Además, ha precisado que la Audiencia aclara que estos bienes están catalogados por el Estado en 1923, desde que el Real Monasterio de Sijena fue declarado monumento nacional, "por lo que no pueden volver a catalogarse de nuevo libremente por la Generalitat en el contexto de unos actos jurídicos declarados nulos que supondrían depredar el patrimonio cultural afecto a ese monumento nacional sin control, ni autorización legal alguna de las autoridades que tutelaban el monumento".

RAZONABLE Y LÓGICO

El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ha incidido en que el ministro "debe acatar la sentencia, y visto que la Generalitat ya ha acudido sin ningún éxito al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción y al Tribunal Constitucional, recalcándole ambos altos tribunales que no puede impedir el cumplimiento de la sentencia de ningún modo, sería razonable y lógico que no se interpusieran ya más recursos y pasara así la ejecución de provisional a firme".

El letrado ha esgrimido que esta sentencia "no perjudica a nadie, sino que lo que hace es restaurar y engrandecer un monumento nacional expoliado, que la ley manda que sea protegido por toda la nación y por todos las personas, pues, no en vano, el Monasterio de Sijena fue la primera sede del Archivo de la Corona de Aragón".

Finalmente, propone crear una ruta de los panteones reales de Aragón que incluya a San Juan de la Peña, Huesca, Sijena, y los municipios catalanes de Poblet y Santes Creus, en Tarragona, en virtud de la "amistad" que une a ambos pueblos.