Méndez de Vigo, sobre los bienes de Sijena: "Cumplo con la sentencia, respecto a si tienen que estar ahí o no, no opino"

30/11/2017 - 19:17

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha indicado que al ordenar la devolución de los bienes de Sijena solo acata y cumple con lo que dice el juez pero no entra en el "contenido" de la decisión. "Lo que tenía que hacer es cumplir la sentencia; respecto a si tienen que estar ahí o no, no opino", ha precisado.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Sobre las declaraciones del candidato del PP a presidir la Generalitat de Cataluña, Xavier García Albiol, que dijo no compartir la decisión de la devolución, Méndez de Vigo ha recordado que Albiol también indicó que las decisiones judiciales hay que cumplirlas.

"Albiol ha dicho dos cosas, que las decisiones judiciales hay que cumplirlas y así es, yo no entro nunca en el contenido de la decisión judicial, yo las acato y cumplo, yo siempre he dicho que es lo que hay que hacer en este caso y cualquier otro", ha subrayado el ministro durante una comida con motivo de la celebración de la XV Jornada de Periodismo Coca-Cola, que se ha celebrado este jueves 30 de noviembre en el Hotel Palace.

Méndez de Vigo ha defendido la "inmediatez" con que actuó para cumplir con lo que decía el juez pero ha insistido en que "respecto a si (los bienes) tienen que estar ahí o no", él no opina "nada" sobre esta cuestión. Además, ha recordado que la Audiencia de Huesca ha ratificado este mismo jueves la sentencia que obligaba a la Generalitat de Cataluña a devolver estas piezas.

Preguntado por si estaría dispuesto a ordenar la devolución de los frescos de Sijena y de los bienes de la Franja, ha precisado que él no está "dispuesto a ordenar nada" sino "a cumplir" las sentencias judiciales. Méndez de Vigo ha reconocido que conoce bien este tema y ha señalado que existen "unas controversias políticas" pero ha puntualizado que la situación de los frescos es "otra" porque "sigue otro proceso judicial".

En cualquier caso, ha expresado su deseo de que esta "controversia" se hubiera resuelto "amistosamente" entre las comunidades de Cataluña y Aragón.

En relación a la fecha de devolución, el ministro de Cultura ha insistido en que estará "a lo que diga el juez" y ha asegurado que ha respondido "inmediatamente". Además, ha indicado que las demandas contenidas en el auto son "muchas", como hacer una relación de los objetos relativos a la sentencia, sobre su localización y estado de conservación.