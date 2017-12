La inversión de empresas en proyectos sociales en España aumenta un 22% en un año, hasta los 439 millones, según estudio

1/12/2017 - 15:20

En todo el mundo, la inversión en RSE supera los 712 millones de euros, con 18 millones de beneficiarios directos

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La inversión de empresas e instituciones en proyectos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) desarrollados en España a lo largo del año pasado alcanzó los 439 millones de euros, lo que representa un incremento del 22% respecto a 2015 (cuando llegó a los 359 millones), según se desprende de la IV edición del Informe elaborado por Deloitte y Fundación SERES que mide el impacto y la contribución real de las empresas a la sociedad a través de un modelo de análisis presentado por la firma.

El estudio, presentado este viernes, 1 de diciembre en Madrid, también revela que la inversión a nivel global de las 79 empresas que colaboraron en el estudio de esta edición aportando los resultados de su actividad en materia de RSE durante 2016 fue de 712 millones de euros, una cifra que difiere de los 741 millones de euros de la edición anterior ya que se han producido cambios en la muestra, como han explicado los autores del informe.

En cualquier caso, han subrayado que se ha producido un aumento en el número de beneficiarios en todo el mundo, con 31,4 millones de personas, de las cuales 18 millones son beneficiarios directos, un 21% más que en el ejercicio anterior. En la primera edición del estudio, el número de beneficiarios directos fue de 6,9 millones. En función de los colectivos, el mayor beneficiario fue la sociedad en general (41%), seguido de infancia y juventud (31%) y de colectivos de otros países a través de la cooperación al desarrollo (el 13% de los beneficiarios directos).

A la hora de realizar el estudio, se ha utilizado el Global Impact Model desarrollado por Deloitte, un modelo que permite evaluar la concordancia entre los objetivos de la RSE de las empresas y su actividad, por lo que se tienen en cuenta cinco parámetros: el capital persona, organizacional, relacional, económico y social, además de 16 ejes de contribución y 138 indicadores definidos.

Por sectores, un 67% de los 8.221 proyectos de RSE realizados durante 2016 estaba relacionado con el bienestar y la cobertura de necesidades sociales, destacando los ámbitos de sensibilización, educación y financiación de entidades sociales, que concentran casi el 50% de los proyectos. Un 33% de los proyectos se desarrollaron en el ámbito del empleo, en concreto, un 22% a la generación de oportunidades e integración laboral y el 11% restante a la formación para el empleo.

En este punto, destaca la inversión destinada a proyectos acometidos en el ámbito de la educación, con una inversión de más de 112 millones en 2016; seguida de proyectos de sensibilización y difusión, con una inversión total de similar magnitud, y los proyectos para el empleo y la integración laboral, con una inversión asociada de más de 75 millones de euros.

EL TRIPLE DE EMPRESAS APOYA PROGRAMAS DE RSE

Además, el número de empresas que apoya los programas de RSE es tres veces mayor que el año anterior y un 85% de las empresas analizadas evalúan y comunican su contribución a la sociedad mediante memorias de RSE.

En el informe también se destaca un aumento del compromiso de las empresas con las iniciativas orientadas al empleo y a la integración laboral, ya que tres de cada cuatro compañías han desarrollado proyectos en esta materia, 11 puntos porcentuales superior a la cifra del anterior estudio.

Además, gracias a la actividad de las empresas en materia de RSE, un total de 64.248 personas fueron integradas laboralmente a 31 de diciembre de 2016, frente a las 57.371 de la edición anterior y casi el doble respecto a la primera edición, cuando se integró a 30.825 personas. Asimismo, seis de cada 10 empresas consultadas han contribuido a integrar laboralmente a colectivos desfavorecidos.

Por otro lado, un 60% de las empresas consultadas realizó proyectos de RSE en el ámbito de la sensibilización y comunicación, 12 puntos porcentuales más que en la pasada edición; un 34% han implementado prácticas de RSE a nivel externo e interno; un 82% contempla los ODS en su estrategia de RSE y tres de cada cuatro empresas participantes tiene un plan para extender sus políticas de RSE a la cadena de valor.

MAYOR PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS

Otro de los resultados destacados pone el foco en la participación de los trabajadores en el desarrollo de proyectos de RSE, en concreto, 194.000 empleados se involucraron activamente en iniciativas relacionadas con la RSE (el 13,8% de sus plantillas) durante el ejercicio anterior (frente a los 119.547 del año anterior y los 84.808 de la primera edición), mientras que un 13,8% de los empleados participaron activamente en este tipo de proyectos y un 6,4% están implicados en iniciativas de voluntariado. Un 87% de empresas promueve el voluntariado corporativo.

También se constata que desde las organizaciones se promueve un mayor compromiso, ascendiendo a un 87% el número de empresas que ofrecen internamente programas de voluntariado. El informe añade que una de cada tres empresas logró atraer financiación de otros agentes y que se registraron cerca de 16.000 colaboraciones con entidades sociales en programas de RSE.

En la rueda de prensa de presentación del informe, el presidente de Fundación SERES, Francisco Román, ha destacado que estos datos reflejan que la situación de la RSE "es cada vez mejor" aunque ha insistido en que "aún no estamos donde queremos estar". Por su parte, el socio director de Clients and Industries de Deloitte, Javier Prada, ha afirmado que la responsabilidad de las organizaciones no se circunscribe a su cuenta de resultados o a sus accionistas sino que, sobre todo, atañe a la sociedad de la que forman parte".