La iniciativa prima para solventar la escasez de agua en el mediterráneo se presenta el lunes

1/12/2017 - 17:01

La iniciativa Prima (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean), cuya sede estará en Barcelona, se presentará de forma oficial el próximo lunes en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, un proyecto que invertirá 440 millones de euros para solucionar el problema de la escasez de agua y el suministro de alimentos en el Mediterráneo.

La iniciativa Prima de investigación e innovación en el área del Mediterráneo,será presentada por el comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, y la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela.

En una entrevista realizada en la sede de Servimedia, el secretario general de Ciencia e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Juan María Vázquez Rojas, explicó que esta iniciativa "se constituyó bajo el artículo 185 del Tratado de la Unión Europea que permite, a propuesta de los países de la UE, formar un programa de interés territorial con otros países que están fuera de la UE".

De esta forma, Prima agrupa a 11 países europeos (Alemania, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal y República Checa) y 8 países ribereños del Mediterráneo (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía).

El objetivo de Prima es impulsar una agenda científica, tecnológica y de innovación enfocada a los sistemas agrícolas sostenibles, a la cadena de valor agroalimentario para el desarrollo local y la gestión sostenible de los recursos hídricos.

Vázquez Rojas explicó que "ante problemas comunes, soluciones comunes empezando por la escasez de recursos hídricos, que afecta a toda la cuenca mediterránea, hasta las proyección que tenemos de aquí a 50 años en la producción de alimentos que sea suficiente y segura para alimentar a toda la población de estos países".

