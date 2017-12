Naciones Unidas y UNICEF son los organismos internacionales más seguidos en las redes sociales, según un estudio

1/12/2017 - 17:14

Naciones Unidas y UNICEF son los dos organismos internacionales con mayor número de seguidores en redes sociales, con 16,9 millones y 16,3 millones respectivamente, sumando Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y Google+, según se desprende del estudio 'Twiplomacy', de Burson-Marsteller.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

'Twiplomacy' examina cómo los líderes mundiales, los gobiernos y los organismos internacionales usan las redes sociales. Para el estudio se analizaron 97 organizaciones con presencia en las seis principales redes sociales.

"Este estudio multiplataforma muestra cómo los organismos internacionales continúan aumentando su dependencia de los medios sociales e innovando en sus contenidos y formatos para interactuar mejor con sus grupos de interés", ha dicho el CEO de Burson-Marsteller Europa, Medio Oriente y África, Ramiro Prudencio.

Otra de las conclusiones de 'Twiplomacy' es que, desde el punto de vista de la interacción, el Foro Económico Mundial es el organismo que acumula la mayor cantidad de likes y retweets, con 33,5 millones de interacciones en los últimos doce meses en Facebook, Twitter e Instagram. En este sentido, UNICEF ocupa el segundo lugar con 25,6 millones de interacciones, por delante de Greenpeace, con un total de 11,2 millones de interacciones.

El estudio refleja que Facebook se está convirtiendo en la plataforma audiovisual predominante para los organismos internacionales. Los datos analizados muestran que, si bien solo el 16% de las 72.736 publicaciones publicadas por las organizaciones internacionales en los últimos doce meses son publicaciones de video nativas, han generado el 45% de todas las interacciones totales.

Además, la investigación señala que el Foro Económico Mundial ha hecho el mejor uso de videos cortos optimizados para dispositivos móviles. Precisamente, las tres publicaciones de Facebook con la mayor cantidad de interacciones de cualquier organización internacional son tres videos nativos de un minuto publicados por Foro que han sido vistos más de 100 millones de veces.

TWITTER, UNA NUEVA RED VISUAL

Por su parte, Twitter, según apunta el estudio, se está transformando en una red visual y la mayoría de las organizaciones adjuntan una foto o un video a cada tweet. Así, el 5% de todos los tweets incluía un video nativo, que genera, de media, 263 interacciones por tweet, lo que representa el 12% de todas las interacciones. Por el contrario, solo el 5% de todos los tweets eran simples actualizaciones de texto.

La investigación revela que el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres es, con diferencia, el tuitero más eficaz de los 74 líderes de organizaciones internacionales, con un promedio de 1.092 retweets por tweet, aunque no es el más seguido.

En este sentido, indica que las cuentas personales de Twitter de los líderes tienden a tener la mejor tasa de interacción general, que se calcula con el número de interacciones dividido por la cantidad de publicaciones y la media de seguidores en los últimos doce meses.

La cuenta de Twitter de '@TheEconomist' es la más seguida por los organismos internacionales por delante de The New York Times, la BBC y Reuters, y las tres personalidades más seguidas son la ex administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Helen Clark; el ex presidente de los EE. UU., Barack Obama; y Bill.

'Twiplomacy' también muestra que casi tres cuartas partes de las 97 organizaciones internacionales estudiadas tienen perfiles activos en Instagram, que es la plataforma visual preferida, y que un número "cada vez mayor" de organismos comparte historias diarias de Instagram.

"Los organismos internacionales han entendido que las redes sociales, y sus lenguajes alternativos como la narración visual, les permiten contar historias poderosas y lograr un impacto más amplio y, en muchas ocasiones, más contundente. Sin duda están sabiendo aprovechar el alcance de las redes sociales", ha señalado el COO de Burson-Marsteller España, Francisco López.