Fundación ONCE reconoce el compromiso con la discapacidad de cerca de una treintena de entidades

1/12/2017 - 19:37

Un total de 27 entidades con las que Fundación ONCE mantiene una relación de colaboración estable han recibido una distinción por su compromiso con la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este 3 de diciembre.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

En concreto, se trata de Atos, Banco de España, BBVA, CapGemini, Citi, Deustche Bank, El Periódico de las Fundaciones, El Tenedor, Facthum, Fonemporium, Ford, Fundación Aquae, Fundación Caser, Fundación Eduardo Barreiros, Fundación KPMG, Fundación Legalitas, Fundación Mapfre, Fundación José Jove, Fundación Talgo, Fundación Vodafone, Grupo Siro, Laboratorios BMS, Lilly, Popular, Samsung, Seguros RGA, y Westinghouse Electric Spain.

El reconocimiento, tanto a entidades como a donantes particulares, se ha celebrado este viernes 3 de diciembre en la sede de Fundación ONCE en Madrid, en el marco de una jornada celebrada bajo el lema 'El sentido de la solidaridad'.

"Con este sencillo evento queremos mostrar nuestro cariño y reconocimiento a particulares y empresas que durante estos últimos años habéis colaborado de manera solidaria con Fundación ONCE y sus Proyectos, demostrándonos vuestra confianza en nuestra labor y vuestro compromiso con la discapacidad", ha afirmado el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán.

Ha añadido que, desde el inicio de Fundación ONCE, "entendimos que nuestro objetivo, que como sabéis es que las personas con discapacidad y sus familias tengan una vida mejor, no lo podríamos conseguir solos; sabíamos que cuantos más se sumaran a esta causa, más posibilidades de éxito tendríamos y más lejos llegaríamos".

Por su parte, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha resaltado la responsabilidad que supone para Fundación ONCE que empresas y particulares colaboren con ella. "Esta confianza nos enorgullece y nos alegra enormemente pero también nos carga de responsabilidad, nos pone el listón más alto si cabe y nos obliga a no despistarnos, a seguir haciendo las cosas bien", ha indicado.

En esta línea, ha destacado que "son ya casi 30 años de muchísimo trabajo los que avalan a Fundación ONCE", como los 100.000 empleos que han conseguido desde entonces personas con discapacidad "y los que estáis aquí habéis sabido valorar".

La jornada, conducida por la periodista Ana García Lozano, ha contado también con la participación de la judoca paralímpica Marta Arce, que ha hablado sobre 'La solidaridad que impulsa el talento' e ha hecho hincapié en la importancia que tienen los donantes para mejorar distintos ámbitos de la vida de las personas con discapacidad.

Además, los donantes que asistieron al encuentro han visitado varias dependencias de Fundación ONCE, entre otras la sala 'Cambio de Sentido', donde permanece hasta el próximo 8 de diciembre la exposición de Fundación ANESVAD 'La piel de África', de la fotógrafa Ana Palacios.