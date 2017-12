El ejercicio terapéutico obtiene resultados similares a los fármacos y carece de efectos secundarios

2/12/2017 - 16:12

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

El profesor asociado de la Universidad Cardenal Herrera (CEU) y secretario de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, Arturo Such, aseguró que el ejercicio consigue resultados similares a los tratamientos con fármacos, pero carece de efectos secundarios y sus beneficios perduran hasta 2 y 3 meses después.

Así se manifestó durante su intervención en la mesa informativa sobre ejercicio terapéutico celebrada en el marco del I Simposio Internacional sobre Razonamiento Clínico en Fisioterapia que ha concentrado a más de 400 fisioterapeutas en el hospital Clínico San Carlos durante los días 1 y 2 de diciembre y ha sido organizado por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid con motivo de su 20 aniversario.

Durante su ponencia, el experto aseguró que la única modalidad que es beneficiosa para el dolor articular en sí misma es el ejercicio. "Si no hay movimiento no hay mejora ", explicó y añadió que "sin embargo, una persona con dolor no va a ser capaz de correr y es ahí donde entra en juego el fisioterapeuta para prescribir un ejercicio terapéutico acorde a cada persona y que se realizará de forma dosificada".

En este sentido, el profesor explicó que "durante la fase aguda, el paciente necesita educación sobre lo que le está pasando y sobre cuál va a ser la evolución más probable así como sobre qué tipo de ejercicio especifico debe realizar". "Los pacientes con dolor crónico suelen tener miedo al movimiento, pero cuando el paciente vence este miedo, el dolor se reduce de manera casi inmediata", señaló y es aquí, según Such, donde el papel del fisioterapeuta es fundamental.

PARTICULARIDADES DE LA FISIOTERAPIA DEPORTIVA

Por otra parte, la fisioterapeuta de la Real Federación Española de Natación, Mónica Solana, también participante en la mesa para explicar las particularidades de la fisioterapia deportiva. En este sentido, incidió en el hecho de que en este ámbito, el abordaje terapéutico es diferente y "dependerá totalmente de las prioridades y objetivos deportivos del paciente". Así, afirmó que "en muchos casos las pautas y calendario de los deportistas, condicionan a los fisioterapeutas una manera de proceder muy diferente".

Otra de las diferencias que se presentan en fisioterapia deportiva, según explicó Solana es la inmediatez que requiere el proceso en estos casos en los que además, "es imprescindible el trabajo en equipo y dejarse ayudar por otros fisioterapeutas que dominan otros tratamientos".

En esta línea, destacó también la importancia de la prevención ya que generalmente, en el deporte "no suelen llegar lesiones traumáticas", por lo que prevenir que se produzcan constituye una de las partes de trabajo. "El reto está en que, una vez resuelto el problema, el deportista pueda entrenar de nuevo al máximo nivel posible" concluyó la fisioterapeuta de la Real Federación Española de Natación.

EL ORIGEN DE LAS LESIONES

Por otra parte, el profesor del departamento de fisioterapia de la universidad de A Coruña, Sergio Patiño, centró su ponencia en explicar el papel que juega el sistema nervioso en la aparición de lesiones comunes en el deporte y apuntó al estrés repetitivo como causa de la mayoría de las lesiones en los corredores.

Por su parte, el profesor explicó que hasta el 70% de los corredores se lesionarán a lo largo de un año de actividad, concentrando las lesiones, en la mayoría de los casos, en el tobillo, la rodilla o la pierna y siendo consecuencia del estrés traumático en "hasta el 20% de los casos".

Sobre este tipo de lesiones, que pueden ser síndrome doloroso plantar, síndrome doloroso anterior en la rodilla, entre otros, explicó que producen un dolor muy gradual que provoca "que muchas veces el paciente no sea consciente de la lesión, y que esta se encuentre ya muy instaurada cuando acuden a la primera consulta".

(SERVIMEDIA)

02-DIC-17

SRH/pai