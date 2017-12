La omc pide el respaldo científico en el uso terapéutico del cannabis

La Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC) aprobó este sábado por unanimidad que el uso terapéutico del cannabis esté avalado por la evidencia científica y bajo el control de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps).

Esta semana, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados dio luz verde a la creación de una subcomisión para analizar la posible regulación en España del uso terapéutico del cannabis y derivados, a partir de una proposición no de ley impulsada por Ciudadanos.

En el informe del Observatorio de la Prescripción de la OMC se advirtió de que el consumo de cannabis está sujeto a la posibilidad de efectos adversos para el sistema nervioso central que pueden provocar alteraciones psíquicas, además de sus repercusiones en el aparato respiratorio.

Según informó la OMC en una nota informativa, la propia Asociación Médica Mundial reconoció graves efectos nocivos para la salud provocados por el cannabis: comorbilidades psiquiátricas, desmotivación, policonsumo de drogas, incluso, como desencadenante de accidentes de tráfico.

Otros estudios han evidenciado que la composición del humo de la marihuana es similar a la del humo del tabaco, lo que debe alertar por su posible efecto para la salud pulmonar.

Igualmente, según explicó esta organización profesional, "para el dolor neuropático, ninguna guía internacional recomienda derivados del cannabis, además, el National Institute for Health and Care Excellente (NICE) de Reino Unido, lo desaconseja. Tampoco se encuentran evidencias científicas para su utilización en el caso del tratamiento de las epilepsias", tal y como sostenía la proposición no de ley del grupo paralentario de Ciudadanos.

