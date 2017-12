Discapacidad. cetelem, down madrid y fundación estudiantes celebran hoy el 'all star junior' para apoyar la integración de personas con discapacidad intelectual

Cetelem España (Grupo Paribas), la Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) y Fundación Estudiantes celebran este domingo, con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, el 'All Star Junior' de baloncesto, una iniciativa que promueve la integración de deportistas con discapacidad intelectual.

Se trata de una iniciativa de la Escuela 'Baloncesto para Todos', un proyecto organizado en colaboración con Down Madrid y Fundación Estudiantes. El escenario para celebrar este 'All Star Junior' será el partido de Liga Endesa entre Movistar Estudiantes y UCAM Murcia CB. Durante los tiempos muertos y el descanso, hijos de colaboradores de Cetelem jugarán a baloncesto con los jugadores de la escuela.

Esta experiencia se enmarca dentro de los valores y mensajes que promueve la Escuela 'Baloncesto para Todos', un proyecto que tiene como objetivo favorecer y fomentar la participación de jugadores con discapacidad de Down Madrid en un entorno deportivo inclusivo en la mayor cantera de Europa, la de Movistar Estudiantes.

La Escuela 'Baloncesto para Todos', que este año celebra su décimo aniversario, está compuesta por más de 80 jugadores que practican y entrenan cada temporada en la escuela, participando además en la Federación Madrileña de Deportes para Discapacitados Intelectuales (Liga Femaddi).

