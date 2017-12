La dgt decreta desde mañana el 50% de servicios mínimos a los examinadores en huelga

3/12/2017 - 10:19

La Dirección General de Tráfico (DGT) impondrá desde este lunes el 50% de servicios mínimos en la huelga que la mayoría de los examinadores de tráfico vienen manteniendo desde el pasado mes de junio en demanda de una subida salarial en el complemento específico de sus nóminas.

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, anunció el pasado 21 de noviembre que decretaría el 50% de servicios mínimos si la huelga se prolongaba en diciembre y emplazó a los examinadores a plasmar sus reivindicaciones en la mesa de diálogo de la Función Pública, donde hay representantantes de la Administración y de los sindicatos.

El origen del conflicto se remonta a octubre de 2015, cuando la DGT y el comité de huelga de los examinadores de tráfico firmaron un acuerdo después de que este colectivo de funcionarios mantuviera 32 jornadas de paros en demanda de una mejora de sus condiciones laborales.

Los examinadores retomaron las movilizaciones el pasado 2 de junio, con una concentración ante la sede de la Secretaría de Estado de Función Pública, en demanda de una subida lineal de 214 euros mensuales (250 euros repartidos en 14 pagas) como complemento específico.

La mayoría de los examinadores de tráfico ha estado realizando huelga de lunes a miércoles desde el pasado 19 de junio, salvo agosto, con lo que mañana se cumplirán 60 días de paros, que han supuesto el aplazamiento de más de 200.000 pruebas prácticas (la huelga no afecta a los exámenes teóricos), puesto que la DGT reconoció el pasado 21 de noviembre que en este tiempo no se realizaron 193.978 pruebas, es decir, unas 3.000 de las 6.000 que se convocan diariamente. Entonces faltaban por contabilizar cinco días más de huelga, con lo que la cifra de exámenes no realizados durante los paros se acerca a 209.000.

"LA NEGOCIACIÓN SIGUE ABIERTA"

Vanesa Fernández, delegada de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) en Galicia y miembro del comité de huelga, declaró a Servimedia que la DGT ha designado a funcionarios para que se cumpla el 50% de servicios mínimos a partir de este lunes, y reiteró que tal decisión será recurrida por la vía contencioso-administrativa. "Nuestro abogado pedirá la suspensión cautelar", apuntó.

Fernández indicó que la DGT no ha contestado a la última propuesta de los examinadores, con lo que, "en principio, la negociación sigue abierta". "Mientras no tengamos algo seguro, por escrito y firmado no desconvocaremos la huelga", apostilló.

No obstante, Fernández recalcó que desde el colectivo examinador están "muy contentos" por el hecho de que todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, excepto el PP, se comprometieran este jueves por escrito a llevar a los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2018 la subida salarial de 250 euros en 14 pagas que venían reclamando los examinadores desde hace meses.

Los portavoces de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de la Cámara Baja firmaron un documento en el que se comprometieron "públicamente a alcanzar los acuerdos necesarios o impulsar las iniciativas parlamentarias correspondientes para que en los Presupuestos Generales del Estado del año 2018 sea incluido un aumento del complemento específico del colectivo examinador de tráfico".

