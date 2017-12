Discapacidad. fundación once apuesta por la educación inclusiva como medio para lograr la igualdad real

El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, reivindicó este domingo la educación inclusiva como medio para alcanzar la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad, puesto que ayudará a que la sociedad se conciencie de la valía de las personas con discapacidad.

Durán se refirió en estos términos durante una entrevista a Servimedia realizada con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en la que hizo hincapié en la "evolución incontestable" que ha experimentado la sociedad en este ámbito, puesto que, aunque reconoció que "sigue habiendo situaciones de desatención", se ha pasado de "demostrar que las personas tienen que tener una atención a que tienen que poder tener un empleo y estar en un colegio normalizado".

"Un colegio normalizado no es solo un colegio en el que te enseñan matemáticas, es un colegio en el que el niño con discapacidad juega en el recreo", explicó Durán, que defendió que para que eso ocurra es necesario que cuente con "herramientas para participar del juego colectivo".

En este sentido, argumentó que este hecho provocará que "el resto de niños verán con normalidad mañana, cuando sean adultos, que pueden trabajar con una persona con discapacidad" y contribuirá que "todo esto se asuma con naturalidad y normalidad".

"No me cabe ninguna duda de que el papel de la ONCE y de la Fundación ha sido fundamental" para lograr una mayor concienciación de la población acerca de los derechos de las personas con discapacidad, afirmó Durán, en alusión a los programas que realiza esta organización para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

Entre ellos cuenta con la labor de Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad de Fundación ONCE, que con la cofinanciación del Fondo Social Europeo lleva a cabo los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ).

"CAMBIO TRAUMÁTICO" DEL IRPF SOCIAL

Acerca del nuevo modelo de gestión del 0,7% del IRPF destinado a fines de interés social que, fruto de una sentencia del Tribunal Constitucional, ahora propone un modelo mixto entre el Estado, que repartirá un 20% de los recursos, y las comunidades autónomas, que repartirán el 80% restante, Durán afirmó que "las entidades a nivel estatal han sufrido de un día para otro un cambio traumático".

En esta línea, explicó que este proceso de adaptación "no va a ser fácil" y criticó que "es muy mejorable", teniendo en cuenta que "ahora precisamente se van decidiendo resoluciones en el ámbito territorial y ya hay algunos damnificados importantes del plano estatal y del ámbito territorial".

Por ello, abogó por "escuchar a los afectados" y "buscar soluciones políticas", porque "esa adaptación hay que hacerla con unos términos razonables". "Nos estamos jugando aquí que haya un pilar de ámbito estatal para aquellos colectivos con más problemas y más vulnerables", alertó.

ESPAÑA ES "UN REFERENTE"

Sobre la situación de España en cuanto al reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE manifestó que este país "es un referente en cuanto a marco normativo en políticas sociales", pero señaló que "otra cosa es lo que se cumple y lo que no".

A este respecto, Durán destacó que "un elemento muy importante" es el reconocimiento del derecho al voto de todas las personas con discapacidad que en estos momentos se está tramitando en el Congreso de los Diputados y que "hasta qué grado es madura una sociedad", porque "que no sea fácil no significa que no merezca la pena hacerlo". "Hay que hacerlo porque son personas", concluyó.

Asimismo, indicó que "la ONCE, su Fundación e ILUNION son un referente porque son proyectos muy singulares" y "no existe nada igual".

"ILUNION ES SOSTENIBLE ECONÓMICA Y SOCIALMENTE"

Duran, que también es presidente de ILUNION, el grupo empresarial de la ONCE y su Fundación, destacó que este "es un proyecto sostenible económica y socialmente" que ha supuesto "un revulsivo hacia fuera y hacia dentro también para unir muchas cosas que estaban cerca pero no se acababan de tocar".

Asimismo, celebró que este grupo "tiene una energía que va más allá de la propia apetencia económica que es cumplir una labor social" y remarcó que en él "el empleo es un fin en sí mismo" y eso "no lo puede decir ninguna empresa de ahí fuera".

Por último, en lo referente al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Durán afirmó que "es un día bonito para acordarnos de aquellos que lo pasan peor porque están en sitios en donde el Estado Social y el Estado del Bienestar todavía no existe o está en un estándar muy bajo".

