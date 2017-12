Discapacidad. vázquez rojas: "la discapacidad va a estar en el nuevo plan estatal de i+d+i"

3/12/2017 - 12:08

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

El secretario general de Ciencia e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Juan María Vázquez Rojas, afirmó en una entrevista realizada en la sede de Servimedia que "la discapacidad va a estar presente en el nuevo plan estatal de I+D+i, ya que la tecnología ha conseguido eliminar muchas barreras".

Vázquez aseguró que "en este nuevo plan estatal también queremos tener en cuenta el contexto europeo. Por ello, vamos a trabajar para tener más proyectos que permitan la colaboración con otros países en el ámbito de la discapacidad, ya que cuando los problemas son comunes, las soluciones son comunes".

"Otro tipo de instrumentos que queremos impulsar desde la Secretaria de Estado es la compra pública innovadora, es decir, el desarrollo de tecnologías no desde la oferta sino desde la demanda. De hecho, ya estamos trabajando con las comunidades autónomas para poder desarrollar proyectos dirigidos a la discapacidad".

Esto permitirá a todas las empresas (pequeñas, medianas y grandes) el desarrollo de tecnologías que ayuden en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. "Todo nuestro presupuesto está dirigido a programas competitivos, es decir, los grupos de investigación se presentan de forma competitiva y obtienen o no los proyectos. En los últimos cuatro años se han invertido unos 50 millones de euros destinados a programas específicos en el ámbito de la discapacidad".

El secretario general de Ciencia e Innovación añadió que "también tenemos el reto de identificar proyectos que tengan una aplicación el ámbito de la discapacidad como inteligencia artificial, impresión 3D, robótica, etc. Y, para ello, vamos a pedir a los investigadores que identifiquen si sus proyectos pueden tener alguna aplicación en la discapacidad". cuanto al mundo asociativo, Vázquez aseguró tener muy buena relación con la Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). De hecho, "la próxima semana tenemos una reunión con Fundación ONCE para avanzar en estas ideas, ya que nadie mejor que ellos para identificar los problemas y nadie mejor que ellos para defender los derechos de las personas con discapacidad".

(SERVIMEDIA)

03-DIC-17

ABG/gja/pai