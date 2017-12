El Papa recuerda su viaje a Myanmar y Bangladesh: "Ha quedado grabado en mí el recuerdo de rostros probados por la vida"

3/12/2017 - 14:17

El Papa ha recordado su viaje a Myanmar y Bangladesh del que regresó este sábado: "Ha quedado grabado en mí el recuerdo de tantos rostros probados por la vida, pero nobles y sonrientes", ha destacado durante el Ángelus de este domingo.

ROMA, 3 (EUROPA PRESS)

"Doy la gracias a todos los que me han acompañado con la oración e invito a unirse a mi acción de gracias al Señor, que me ha concedido encontrar a esos pueblos, en particular a las comunidades católicas, y ser edificado por su testimonio", ha añadido Francisco.

Por otro lado, ha instado a superar las adversidades en Honduras después de que las elecciones generales no hayan dado con un ganador presidencial.

En este sentido, ha pedido estabilidad en Honduras, donde se ha abierto una crisis política con numerosas protestas en las calles tras las elecciones presidenciales de la semana pasada. "En mi plegaria recuerdo de modo particular, también, al pueblo de Honduras, para que pueda superar de manera pacífica el actual momento de dificultad", ha dicho el pontífice.

Durante la catequesis, el Papa ha pedido a los católicos que se preparen para la Navidad y estén vigilantes para acoger a Dios.

En el Ángelus del primer domingo de Adviento, el Pontífice ha explicado que es el tiempo "para acoger al Señor que viene a nuestro encuentro, para verificar nuestro deseo de Dios, para mirar hacia delante y prepararnos al retorno de Cristo".

"Él volverá a nosotros en la fiesta de Navidad, cuando haremos memoria de su venida histórica en la humildad de la condición humana que viene a nosotros cada vez que estamos dispuestos a recibirlo", ha concluido.