Facua denuncia "sexismo" en un catálogo publicitario: niñas que cocinan y niños que hacen bricolaje

4/12/2017 - 14:58

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que la cadena comercial alemana TEDi reproduce roles de género en uno de sus últimos catálogos publicitarios, donde se observa a una niña simulando cocinar sobre una funda para silla con forma de cocina, mientras que un niño juega en tareas de bricolaje sobre una cubierta donde hay pintado un taller.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Según ha denunciado este lunes 4 de diciembre la asociación, también hay en este catálogo un apartado dedicado a la decoración del cuarto infantil donde se muestra el de las niñas, en color rosa, con el título "little princess" (princesita), mientras que el de los niños es azul, "se asocia a la fortaleza y la heroicidad con el texto 'super hero' (superhéroe)".

En este sentido, Facua ha advertido de que, en la alfombra que la empresa alemana publicita para los niños, se puede leer "even a superhero goes to bed" (incluso un superhéroe va a la cama) y en la de las niñas "hello" (hola). "Parece que para la empresa las niñas no pueden ser heroínas", ha criticado.

Por todo ello, Facua considera "impresentable que desde la empresa TEDi sigan reproduciendo los mismos clichés bajo los cuales se esconden mensajes de carácter sexista y, que, posteriormente, se van interiorizando en los menores con el paso de los años".