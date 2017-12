Más de cinco millones de edificios en España presentan problemas de accesibilidad para las personas con discapacidad

4/12/2017 - 15:37

Más de cinco millones de edificios en España presenta problemas de accesibilidad para las personas con discapacidad o mayores, según alerta la Federación Empresarial Española de Ascensores, que subraya que existen más de 1,2 millones de edificios de viviendas, construidas antes de 1981, que carecen de ascensor.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Así, pese a que este lunes 4 de diciembre se cumple el plazo dado por el Real Decreto Legislativo de 2013 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para cumplir condiciones básicas de accesibilidad, esta organización advierte de que "la gran mayoría de los edificios de viviendas no son completamente accesibles", con escaleras que llegan hasta el ascensor.

FEDEA considera que el ascensor "no es un lujo", sino un medio de transporte "necesario" para quienes viven en edificios de viviendas y no lo tienen. "La realidad es que hay millones de personas con alguna discapacidad y mayores de 70 años que no pueden salir de sus viviendas porque no son accesibles", apostilla.

Por todo ello, esta federación solicita actuaciones conjuntas de todas las administraciones, empresas y comunidades de vecinos para hacer frente a esta situación que impide la movilidad y el desarrollo de una vida con libertad a millones de personas.