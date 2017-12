España aporta 30 millones de euros al programa PRIMA de I+D+i en el mediterráneo, en el que participan 19 países y la UE

4/12/2017 - 15:40

España aportará 30 millones de euros a la iniciativa PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) que contará con un presupuesto total de cerca de 500 millones de euros para los próximos siete años, de los cuales 274 millones los aportarán los 19 países participantes. Otros 220 millones de euros serán aportados por la UE, que respalda esta iniciativa de cooperación internacional que pretende desarrollar y aplicar soluciones innovadoras, eficientes y sostenibles para la producción y suministro de alimentos y agua en el Mediterráneo.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, y la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, han presentado este lunes la iniciativa, que agrupa a once países europeos (Alemania, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta y Portugal) y ocho países ribereños del Mediterráneo (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía).

Las primeras convocatorias de PRIMA se lanzarán a primeros de 2018 y estarán gestionadas por la Fundación PRIMA, entidad creada para tal cometido y cuya sede está ubicada en Barcelona, según ha afirmado la secretaria de Estado, que ha incidido en la ambición de este programa y sus objetivos, entre los que se encuentran "resolver el problema de escasez del agua y evitar la desnutrición del rendimiento de los cultivos", es decir, "mejorar la alimentación".

Precisamente, Vela ha destacado la "lastimosa situación" de los pantanos españoles, problema que también se extiende a otros territorios del Mediterráneo. Según ha indicado, más de 180 millones de personas sufren escasez de agua en este área. "Falta agua limpia, faltan alimentos y esto tiene efectos directos y adversos en la salud y en la estabilidad de los países", ha señalado Vela, que ha puesto de ejemplo las migraciones motivadas por el cambio climático, así como la urbanización y el crecimiento de las poblaciones.

Estas cuestiones sólo pueden resolverse, a juicio de Vela, con investigación e innovación, pero también trabajando de forma colectiva, "todos juntos y evitando resquemores". "No queremos que haya fronteras, porque los problemas que tenemos son los mismos, es un desafío con muchos retos que, de manera individual, no los vamos a resolver", ha añadido.

Para Vela, PRIMA pone en valor la importancia de la diplomacia científica, porque supone cooperar con países con los que se tiene diferencias a nivel político, y ha instado a "saltarse" esas diferencias para resolver los problemas de los ciudadanos. "Esto es comprometernos con el futuro", ha añadido.

"YA NO TENEMOS AGUA"

Moedas advierte de que las cifras relacionadas con los recursos hídricos son "increíblemente difíciles", pues si a inicio de siglo la Tierra tenía 20.000 metros cúbicos de recursos hídricos, se estima que para 2025 estos recursos habrán descendido a menos de 5.000 metros cúbicos. "Ya no tenemos agua", ha lamentado el comisario europeo, que dice que esta es la razón principal por la que nace PRIMA.

La iniciativa hace hincapié en tres puntos: las personas, el olvido de las fronteras y la diplomacia científica. "Para mí, PRIMA es pensar en las familias del sur de Portugal, del sur de España, que ya no consiguen sustentarse con lo que producen sus tierras", ha afirmado Moedas, que insiste en que el objetivo no es ni publicar descubrimientos en revistas científicas, ni encontrar soluciones tecnológicas caras, ni estudiar resultados que no puedan aplicarse. En definitiva, se trata de encontrar "soluciones fáciles", "locales" y centradas en los ciudadanos.

"PRIMA ha sido la manera de explicar la importancia de la ciencia en la solución de las crisis", resume Moedas, que ha mencionado la crisis de los refugiados o la crisis económica, cuestiones que para Moedas pueden prevenirse con programas como el que se ha presentado este lunes.

Para ello, aboga por dar solución a estas cuestiones sin tener en cuenta las fronteras y "dando la misma voz" a todos los países: "No será construyendo muros, sino trabajando igual para igual".

En este sentido, apuesta por que PRIMA se convierta en "el ejemplo" de la diplomacia científica en Europa. "Estamos unidos por la geografía del Mediterráneo, pero separados por las fronteras, y PRIMA es el ejemplo de un modelo que nos une alrededor de soluciones en vez de problemas, del futuro en vez del pasado y de los ciudadanos en vez de los gobiernos", ha concluido.