Discapacidad. chiclana acoge el xvii encuentro nacional de familias de personas con síndrome de down

4/12/2017 - 16:42

El XVII Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome de Down, organizado por Down España y Down Andalucía, reunirá en Chiclana (Cádiz) a más de 600 personas vinculadas a la trisomía 21 del 7 al 9 de diciembre. El hotel Ilunion Tartessus será espacio de convivencia, reflexión y análisis para las personas con síndrome de Down y sus familias.

El acto inaugural de este encuentro tendrá lugar el jueves 7 de diciembre a las 10 horas y contará con la presencia del presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán; el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el alcalde de Chiclana, José María Román; el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad de la Junta de Andalucía, Gonzalo Rivas; el presidente de Down España, José Fabián Cámara; y el presidente de Down Andalucia, Enrique Rosell, entre otras autoridades.

