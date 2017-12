España aporta 30 millones de euros a la iniciativa prima

4/12/2017

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

El comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, y la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, presentaron este lunes en Madrid la iniciativa Prima (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), un proyecto al que España aportará 30 millones de euros para iniciativas sostenibles de alimentos y agua en el Mediterráneo.

Agrupa a 11 países europeos y cuenta con un presupuesto de 494 millones de euros para los próximos siete años, de los que España aportará 30, según informó el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. En total, 274 millones de euros los aportarán los países participantes, mientras que la Unión Europea contribuirá con 220 millones adicionales.

Prima abre vías de colaboración entre los países en beneficio mutuo, con el objetivo de hacer frente a los retos comunes en el Mediterráneo. La presentación ha congregado a más de dos centenares de representantes de universidades, empresas, organismos públicos de investigación y otros agentes.

Las primeras convocatorias de Prima se lanzarán a primeros de 2018 y estarán gestionadas por la Fundación Prima, ubicada en Barcelona. Las convocatorias estarán abiertas a consorcios de los países participantes.

04-DIC-17

