Adecco y Fundación Codespa firman un acuerdo para facilitar la integración laboral de refugiados en España

4/12/2017 - 18:00

Grupo Adecco ha suscrito un acuerdo con la Fundación Codespa con el fin de mejorar la integración social y laboral de los refugiados e inmigrantes más vulnerables acogidos en España, según informan en un comunicado.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Así, a través de su fundación, Adecco creará una escuela de empleo, en la que se formará a los refugiados en materia laboral: consejos para la elaboración del currículum, para afrontar una entrevista de trabajo con eficacia, etc.

Además, se constituirá un voluntariado corporativo dentro de la compañía que estará activo durante varios meses y con el que empleados de Adecco ofrecerán orientación laboral personalizada en el proceso de búsqueda de empleo.

La Fundación Codespa, como miembro del Consorcio Horizon One To One, será la encargada de formar y acompañar a todos los voluntarios que participen en el mentoring. Dicho consorcio está integrado por las instituciones Rescate, Murcia Acoge, Desarrollo y Asistencia, Universidad Rey Juan Carlos, Alioth Social.

Este proyecto nace en el marco de la convocatoria Desafío Talento Solidario de Fundación Botín 2016 que incentiva a la búsqueda de soluciones conjuntas entre instituciones sociales para la mejor atención e integración de colectivos en vulnerabilidad, en concreto personas inmigrantes y refugiadas.

Con la firma del acuerdo entre Adecco y la Fundación Codespa, se ayudará a los refugiados a través de la adquisición de competencias y habilidades que mejoren su empleabilidad. Por otro lado, contribuirá a que los voluntarios de Adecco, a través de su conocimiento, puedan ser protagonistas de un proceso que va a generar un impacto positivo en estas personas y en la sociedad.

El acuerdo se ha materializado con la firma de la directora de Marketing y Comunicación del Grupo Adecco, Margarita Álvarez y el director general de CODESPA, José Ignacio González-Aller, quienes han coincidido en la necesidad de mejorar las condiciones personales y profesionales de la población refugiada más vulnerable poniendo a su servicio el talento del que dispone Adecco en sus profesionales, proporcionando un acompañamiento o mentorización e información del entorno, gracias a las experiencias y habilidades de los voluntarios.

Álvarez ha asegurado que "nuestra labor diaria nos permite conocer como nadie las necesidades de aquellos colectivos que tienen más difícil su inserción laboral. Por eso, queremos poner al alcance de los refugiados toda nuestra experiencia y conocimiento y de esta forma poder ayudarles a mejorar su empleabilidad".

Por su parte, González-Aller ha indicado que "la vocación de CODESPA es brindar oportunidades a quienes más lo necesitan con independencia de su origen o circunstancias. Para ello en CODESPA siempre buscamos la involucración de la empresa. Desde el 2001 son muchos los profesionales de diferentes compañías a los que hemos hecho protagonistas, a través del voluntariado corporativo, de una experiencia transformadora para ellos, sus empresas y las personas a las que han dirigido su apoyo a través del voluntariado profesional".