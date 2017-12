Gobierno Valencia apoya una reforma de la Constitución basada en un modelo federal y la autosuficiencia financiera

5/12/2017 - 14:34

Pide incluir los derechos de la vivienda digna, la sanidad universal y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres

VALENCIA, 5 (EUROPA PRESS)

El Gobierno valenciano ha aprobado este viernes una declaración en apoyo a una reforma "en profundidad" de la Constitución que se base en un modelo federal de España, que se reconozca a la Comunitat Valenciana como una comunidad histórica, y en la corresponsabilidad política, un mayor autogobierno y una autosuficiencia financiera.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha explicado que de este modo la Comunitat Valenciana es "la primera" que se manifiesta en favor de una reforma de la Constitución, que concretará su propuesta en el seminario de invierno que el Gobierno valenciano celebrará en Vinaròs (Castellón) del 26 al 29 de enero.

Por el momento, este viernes el pleno del Consell ha aprobado los ejes centrales en que debe sustentarse esta reforma, que defenderá el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la comisión territorial del Congreso ya que quieren que además de los partidos políticos las Comunidades Autónomas tengan una representación para que "puedan dar su opinión" sobre una reforma constitucional.

Así, el Gobierno valenciano defenderá que se incorporen como valores en el artículo 1.1 de la Carta Magna la paridad de género, la sostenibilidad medioambiental y la hospitalidad hacia los inmigrantes y como derechos subjetivos, y por tanto reclamables ante los tribunales, la vivienda digna, la sanidad universal, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres o la diversidad de orientación de género.

Al respecto, ha señalado que tras 40 años ha llegado el momento de acometer una reforma de la Constitución que "se adapten a los nuevos tiempos" y que plasmen "un compromiso global" hacia "los valores de una democracia avanzada y de futuro".

En ese sentido, el Consell apuesta por modelo federal que "reconozca la pluralidad y la complejidad del Estado" porque "no todos los territorios tienen los mismos sentimientos de identidad y aspiraciones", pero también que "las personas que viven en España deben tener igualdad de derechos, garantías y oportunidades".

Oltra ha aclarado que el objetivo de la Comunitat Valenciana es que se reconozca el techo competencial conseguido en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 y el desarrollo que aprueben las Corts cuando se traslade allí el debate ya que el Consell solo "impulsa y abre el debate", ha aclarado. Así, ha puesto el ejemplo del derecho civil valenciano, que está reconocido su desarrollo en el Estatuto, pero "no por la jurisprudencia".

Así, ha apuntado que habrá otras comunidades autónomas con "menos nacionalidad histórica" que la Comunitat Valenciana, que aunque no accedió por el 151, "sin duda lo somos" y a partir de ahí "cada uno debe encontrar su sitio". En ese sentido, no ha descartado la propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu para que todas las autonomías tengan un concierto económico bilateral con el Estado como no rechazan "ninguna opción" y "menos aquella que nos dé más suficiencia financiera". "Cuanto más se avance en la corresponsabilidad fiscal mejor", ha apostillado.

Oltra ha defendido un "diseño democrático del Estado" que "conduzca a este modelo federal que reconozca un sistema leal, representativo y eficiente de corresponsabilidad política y un sistema de financiación que garantice el autogobierno minimizando las interferencias".

De este modo, se deben establecer "con claridad" las competencias de los diferentes niveles del Estado tanto de la administración central, como autonómica y local ya que en el debate territorial "se olvida" a los municipios. Por contra debe haber unas "reglas claras" que no estén sujetas a la "arbitrariedad" ni a "la incertidumbre permanente", con lo que se "quitaría trabajo" al Tribunal Constitucional al haber menos conflictividad.

PRINCIPIOS Y VALORES

De este modo, la propuesta "base" del Consell pide añadir en el artículo 1.1 de la Constitución donde se fijan los principios y los valores constitucionales, "la paridad de género, la sostenibilidad ambiental y la hospitalidad".

Asimismo, se quiere potenciar "un desarrollo intenso de los derechos fundamentales de las personas" que sean considerados como "derechos subjetivos" para que puedan ser "reivindicados ante los tribunales cuando los poderes públicos no los garanticen".

Entre ellos, ha pedido que en el preámbulo se incluya el compromiso global contra el cambio climático y la transición ecológica de la economía, la lucha contra la violencia de género, la promoción de un gobierno abierto con estímulos a la transparencia, a la partición y al buen gobierno; el compromiso con el avance de la integración de la UE en un sentido social y solidario; el compromiso con una cooperación internacional y la justicia universal.

Por último, se agregaría la promoción y democratización de la difusión científica y la apuesta por la universalidad en el acceso a las nuevas tecnologías y la comunicación. En los derechos fundamentales con garantía además de los ya consagradas se pide reconocer el derecho a una vivienda digna y accesible, el derecho a una sanidad universal, el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la incorporación de la paridad de género como principio general y el derecho a las identidades de género.