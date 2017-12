La Comisión Europea cierra los procedimientos de infracción y las denuncias en el sector de los juegos de azar 'online'

7/12/2017 - 13:27

Empresas de juego y casas de apuestas europeas se oponen a la decisión, "de poca ayuda en la lucha contra los operadores no regulados y no europeos"

La Comisión Europea ha anunciado este jueves 7 de diciembre su decisión de cerrar los procedimientos de infracción y la tramitación de denuncias contra varios Estados miembros en el sector de los juegos de azar 'online', "en consonancia con su compromiso político de velar mejor por el cumplimiento del Derecho de la Unión".

En este sentido, la Comisión ha explicado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reconocido "reiteradamente" que los Estados miembros tienen el derecho de restringir los servicios de juegos de azar para salvaguardar objetivos de interés público como la protección de menores, la lucha contra la ludopatía y el control del fraude y las irregularidades.

"La Comisión reconoce la legitimidad política más amplia de los objetivos de interés público que los Estados miembros persiguen al regular los servicios de juegos de azar. La Comisión también toma nota de los esfuerzos de los Estados miembros por modernizar el marco jurídico de los juegos en línea, canalizando la demanda ciudadana de juegos de azar desde una oferta no regulada hacia sitios web autorizados y supervisados, y velando por que los operadores paguen impuestos", ha apuntado.

De este modo, ha señalado que "no es una prioridad de la Comisión fomentar un mercado único de la Unión en el ámbito de los servicios de juego en línea recurriendo a sus competencias en materia de infracciones", pero ha añadido que seguirá apoyando a cada Estado miembro "en sus esfuerzos por modernizar su marco jurídico nacional de los juegos de azar 'online' y facilitando la cooperación entre los órganos nacionales reguladores del juego".

Asimismo, la Comisión considera "más eficiente" que los órganos jurisdiccionales nacionales tramiten las denuncias en el sector de los juegos de azar, "también a la luz de las múltiples sentencias del TJUE relativas a las legislaciones nacionales al respecto". "Por lo tanto, se anima a los denunciantes a hacer uso de las vías nacionales de recurso si tienen problemas relativos a la legislación de la Unión en el sector de los juegos de azar", ha apostillado.

MÁS DE 30 FALLOS DEL TJUE

Por su parte, los operadores de juego integrados en la European Gaming & Betting Association (EGBA) se oponen "firmemente" a la decisión de la Comisión que preside Jean-Claude Juncker de dejar de actuar contra el incumplimiento de las normativas que rigen el mercado único europeo en el ámbito del sector del juego.

"Dada la constante aparición de nuevos casos y la existencia de más 30 fallos por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en esta materia y otros casos pendientes de resolución, es evidente que en el sector del juego online, un servicio inherentemente transfronterizo, son constantes las infracciones y los consumidores están recurriendo a servicios de juego no regulado fuera de la UE", han argumentado.

A su juicio, la decisión entra en conflicto "con las prioridades políticas que se ha marcado la UE, en particular, el programa de mercado único digital, y va en detrimento de los esfuerzos para reforzar la seguridad del usuario y combatir el blanqueo de capitales y el amaño de partidos de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018".

"La decisión de la Comisión es de poca ayuda en la lucha contra los operadores no regulados y no europeos. Los tribunales nacionales continuarán enfrentándose a casos relacionados con el juego. Esta decisión es una señal clara de que la Comisión no contempla la necesidad de apuntalar su ambiguo programa de Mercado Único Digital mediante la ejecución y la orientación como 'guardiana' de los tratados", ha afirmado el secretario general de la EGBA, Maarten Haijer.

Desde su punto de vista, "la cuestión no es si la Comisión debería crear o no un mercado interno para el juego online, sino el hecho de que los desafíos regulatorios de un sector digital como el juego online deban ser resueltos de manera individual por cada Estado miembro, lo que demuestra una sorprendente falta de comprensión por parte de la Comisión Juncker sobre el consumidor digital".