Las entidades Down piden más ayuda para avanzar en la igualdad de oportunidades

Chiclana de la Frontera (Cádiz), 7 dic (EFE).- Los representantes de las asociaciones que aglutinan a las personas con síndrome de Down han reclamado hoy más ayuda a las administraciones para avanzar en la igualdad de oportunidades y garantizar un proyecto de vida pleno para estas personas.

La petición la han realizado en la inauguración del XVIII Encuentro Nacional de Familias de personas con síndrome de Down que reúne desde hoy y hasta el sábado, 9 de diciembre, a cerca de 600 personas de toda España en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

El presidente de Down España, Fabián Cámara, ha asegurado que "la obligación de las entidades es reivindicar permanentemente", aunque ha constatado los avances conseguidos, y ha instado a las familias a involucrarse más en el movimiento asociativo y a dejar atrás el miedo para trabajar en pos de la autonomía de sus hijos.

En el acto, celebrado en Sancti Petri, el presidente de Down Andalucía, Enrique Rosell, ha lamentado que algunos políticos se acerquen a las entidades de las personas con discapacidad "para conseguir réditos" y ha exigido más implicación de las administraciones para mejorar la calidad de vida de este colectivo.

Rosell ha exigido mejoras en el empleo con apoyo y en la atención temprana, una inversión clave -ha subrayado- para que las personas con discapacidad sean menos dependientes en el futuro.

Por su parte, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad de la Junta de Andalucía, Gonzalo Rivas, ha explicado que la principal preocupación ahora es cómo abordar el envejecimiento del colectivo de personas con síndrome de Down, cuya esperanza de vida ha dado un salto hasta rebasar los 70 años, lo que obliga a crear "una estrategia para un envejecimiento de calidad".

Organizado por Down España y Down Andalucía, el encuentro sirve de espacio para la reflexión sobre los retos a los que se enfrentan las personas con síndrome de Down, que ambicionan cada vez más desarrollar sus proyectos de vida en igualdad de condiciones con las personas sin trisomia 21.