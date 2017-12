ACNUR afirma que no hay condiciones para el regreso de rohinyás a Birmania

Dacca, 7 dic (EFE) - La alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Kelly Clements, afirmó hoy que no hay condiciones para el regreso a Birmania (Myanmar) de los más de 600.000 rohinyás que han llegado a Bangladesh huyendo de la violencia en los últimos tres meses.

"En este momento, podemos decir que no se dan las condiciones en el estado Rakhine de Birmania para posibilitar un regreso seguro y sustentable porque todavía continúan llegando refugiados a este país", indicó Clements en rueda de prensa en Dacca.

La comisionada adjunta, que a lo largo de la semana ha estado visitando los campos de refugiados y se ha entrevistado con las autoridades bangladeshíes, indicó que aún siguen llegando alrededor de 1.500 personas semanalmente, unas 30.000 en el último mes.

"Así que la situación se está ralentizando de alguna manera pero todavía los refugiados siguen llegando", agregó.

La opinión de Clements están en sintonía con comentarios de organismos de derechos humanos y agencias de Naciones Unidas que han cuestionado la viabilidad del acuerdo firmado el pasado 23 de noviembre entre Bangladesh y Birmania para el regreso de los refugiados a sus casas.

El acuerdo prevé entre otras cosas que se inicie el proceso en el plazo de dos meses, aunque Birmania, que no reconoce a los rohinyás como una comunidad de ese país y los considera extranjeros, ha condicionado el regreso a la tenencia de documentos y las no sanciones a no haber participado en "actos de terrorismo".

La representante de ACNUR narró diferentes relatos de recién llegados que han sufrido "inmensa violencia y trauma" en sus hogares, incluyendo la pérdida de familiares, hogares y pueblos.

"Es por tanto crucial que el regreso no se produzca precipitadamente o prematuramente", afirmó.

En ese sentido, destacó el aporte que puede hacer ACNUR a la hora de apoyar con su conocimiento a los gobiernos de ambos países y jugar un papel de "tercero" para ayudar a construir confianza.

En el acuerdo firmado por Bangladesh y Birmania se establece la posibilidad de que ACNUR pueda apoyar aunque solo "como y cuando sea necesario".

De acuerdo con Naciones Unidas, alrededor de 626.000 rohinyás han llegado a Bangladesh desde el inicio de la crisis de refugiados el pasado 25 de agosto, cuando el Ejército comenzó una campaña en respuesta a atentados de un grupo insurgente local que derivó en la crisis humanitaria.

La ONU y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado repetidas veces que existen pruebas claras sobre abusos de los derechos humanos, y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU lo ha calificado de "limpieza étnica" afirmando que hay indicios de "genocidio".