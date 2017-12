La ONU eleva a 646.000 el número de rohinyás llegados a Bangladesh desde agosto

Dacca, 8 dic (EFE) - La ONU elevó hoy a 646.000 el número de rohinyás llegados a Bangladesh desde el inicio el pasado 25 de agosto de la crisis humanitaria y el éxodo desde Birmania (Myanmar) de los miembros de esta minoría musulmana.

La última cifra, que corresponde al 7 de diciembre, supone un salto de 20.000 refugiados con relación a la facilitada dos días antes debido a la aplicación de una nueva fórmula de estimación con la que se comenzó a trabajar hace algunas semanas y a la continua llegada de personas.

"Lo que ocurre es que esta vez la información a nivel de familias se ha integrado. Es un ajuste de la forma de calcular que está tomando datos más precisos", indicó a Efe Margo Baars, co-coordinadora del Grupo de Coordinación Intersectorial, que emite estos informes.

"También ha habido una constante revisión de nuevas llegadas durante las últimas semanas", añadió.

El incremento del número de rohinyás evidencia el constante flujo que aún continúa desde Birmania hacia Bangladesh, confirmando las dudas expresados por organizaciones de derechos humanos y agencias de Naciones Unidas sobre el valor del acuerdo firmado por ambos países el pasado 23 de noviembre para el regreso de los refugiados a sus casas.

Ese pacto, firmado en forma de memorándum, prevé entre otras cosas que se inicie el proceso de repatriación en el plazo de dos meses, aunque Birmania, que no reconoce a los rohinyás como una comunidad de ese país y los considera extranjeros, ha condicionado el regreso a la tenencia de documentos y las no sanciones a no haber participado en "actos de terrorismo".

Rohinyás recién llegados a Bangladesh consultados por Efe aseguran que los ataques contra los miembros de esa comunidad continúan en el estado Rakhine (oeste), pese a la presión y las gestiones de la comunidad internacional e incluso la visita del papa Francisco a Birmania.

El éxodo comenzó el pasado 25 de agosto, cuando el Ejército lanzó una campaña en respuesta a atentados de un grupo insurgente local en la que, de acuerdo con organismos de derechos humanos y testigos, ha incendiado pueblos, asesinado y cometido violaciones de los derechos humanos contra civiles provocando una crisis humanitaria.

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU ha afirmado que hay indicios de "genocidio".