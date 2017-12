Discapacidad. alberto durán (fundación once) señala que "no es justo" que el reparto del fondo social europeo dependa solo del pib

El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, considera que "no es justo" que el reparto del Fondo Social Europeo dependa única y exclusivamente del PIB, puesto que "en zonas ricas y en zonas pobres existen personas que no necesitan ayuda y personas que son vulnerables y que tienen una vida muy complicada".

Durán realizó estas declaraciones durante una entrevista a Servimedia con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en la que criticó el actual sistema de reparto del Fondo Social Europeo, porque "hay personas con discapacidad mal atendidas en la región más rica de Alemania y en la región más pobre de Portugal".

"Por lo tanto, el reparto de Fondo Social Europeo solo y exclusivamente por PIB no es justo y hay que buscar otras líneas", defendió Durán, quien remarcó que "no hay ningún sistema de reparto en políticas de solidaridad en el ámbito español que se haga solo por PIB".

En este sentido, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE lamentó que esto "no esté asumido en el momento actual", aunque anunció que "para el próximo periodo de programas es un planteamiento que nosotros, junto a más gente, estamos proponiendo".

Por último, reconoció que serán los Estados miembros los que "lo tendrán que aprobar" y añadió que no le cabe duda de que "aquí juegan muchos intereses políticos".

En la actualidad, Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de las personas con discapacidad de Fundación ONCE, cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo para llevar a cabo los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ) para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

