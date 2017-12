Vigo se queda sin agua potable por la sequía: podrían quedar reservas sólo para 18 días

Con tantos millones de turistas, no es extraño que este recurso natural este agotado.



Que no llueve, más turistas.



Más turista, más consumo.



Luego nos piden a los residentes que ahorremos para que los turistas se bañen y despilfarren a todo tren.



¿Quién gana?. Hoteles y bares que consumen lo que es de todos para hacer sus negocios.



¿Quién pierde?. Los tontos que nos quedamos aquí y que no tenemos ni para ducharnos. Encima nos suben el precio y nos crujen a impuestos. Nos suben la electricidad porque no hay agua, y los precios de los alimentos por la demanda turística.



¡QUE SE LARGEN A SU PAIS A CONSUMIR SUS RECURSOS NATURALES!.