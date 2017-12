Discapacidad. el cermi advierte de que "el único abordaje que se puede hacer de la discapacidad es como cuestión de derechos humanos"

11/12/2017 - 14:08

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha advertido de que "el único abordaje que se puede hacer de la discapacidad es como cuestión de derechos humanos" y ha explicado que se deben superar del todo enfoques paternalistas. "Incluso la sensibilidad es insuficiente, porque nuestros derechos no pueden depender de que alguien tenga o no sensibilidad", indica.

Con motivo del 20º aniversario del Cermi, el presidente de la entidad, Luis Cayo Pérez Bueno, ha concedido una entrevista a la publicación 'Progreso Digital', boletín de Unidad Progresista (UP) de la ONCE.

Pérez Bueno recuerda que cuando se creó en 1997 el Cermi, su función no era la de sustituir a las organizaciones de la discapacidad, sino reforzar la labor de incidencia política para que la discapacidad estuviera en la agenda pública. "Esta ha sido una contribución cualitativa del Cermi, pero lo cualitativo es la base para llegar a lo cuantitativo", afirma.

En todo caso, pese a los avances, declara que "la tarea del Cermi es incesante", puesto que la igualdad de acceso a los derechos humanos "es algo lejano para las personas con discapacidad", lo que en su opinión "no sólo depende de una cuestión económica, de presupuestos, sino también de mentalidad, de visibilidad, de tomar conciencia".

En relación con el hecho de que el plazo legal del 4 de diciembre haya concluido sin que todos los entornos, bienes y servicios de interés sean plenamente accesibles, el presidente del Cermi califica la situación de "fracaso colectivo" y muestra su "insatisfacción por que las personas con discapacidad vayamos a seguir con barreras para el ejercicio de derechos".

Por ello, señala que "podemos ver la ley como un instrumento y adquirir una actitud mucho más reivindicativa y de denuncia. No debemos tolerar ninguna discriminación más por falta de accesibilidad".

Por otro lado, ensalza el trabajo de la Fundación Cermi Mujeres (FCM) durante los tres años de existencia y comenta que "la igualdad de las personas con discapacidad pasa por conseguir la igualdad de las mujeres y niñas con discapacidad, que son una mayoría dentro de las personas con discapacidad".

Pérez Bueno pone también en valor la labor que realiza Unidad Progresista, porque es "el corazón, el latido permanente de la ONCE". Asimismo, declara que UP "es una expresión muy mayoritaria en la ONCE y orienta su actividad como gran institución social".

