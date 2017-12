Rajoy acude mañana en París a la Cumbre One Planet dos años después de firmarse el Acuerdo del Clima

11/12/2017 - 18:53

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, será uno de los jefes de Estado y de Gobierno presentes este martes 11 de diciembre en 'One Planet Summit (Cumbre Un Planeta)', auspiciada por el presidente francés, Emmanuel Macron, cuando se cumplen dos años de la firma del Acuerdo de París sobre cambio climático.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El objetivo de esta Cumbre, y de los eventos que se celebran hasta el miércoles 13 de diciembre, es continuar situando a la acción climática en la agenda y, en especial, poner énfasis en la financiación climática, según sus responsables.

De este modo, junto con el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y el secretario general de Naciones Unidad, António Guterres, Macron hará un llamamiento conjunto por el compromiso mundial contra el cambio climático y se anunciarán nuevos compromisos concretos.

Así, la reunión de París, de un día de duración, se centrará en tres objetivos -adaptación, mitigación y movilización- y un compromiso -pasar a la acción en conjunto. Y la pregunta que tratará de resolver esta sesión es cómo pueden innovar los actores implicados de la financiación pública y privada para apoyar y acelerar la lucha común contra el cambio climático.

Con todo ello, se persigue: actuar de manera concreta y colectiva -hay soluciones y se han de desarrollar lo más rápidamente posible a escala global y local-; innovar -creatividad e ingenio para adaptar los sistemas a los cambios inevitables y acelerar aún más la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; y ser solidarios -el cambio climático afecta a todos, pero algunos son más vulnerables.

La cumbre será un foro que presentará acciones y anuncios nuevos y concretos (ClimActs), que vincularán al conjunto de actores públicos y privados. Francia, la ONU y el Banco Mundial organizan la cumbre conjuntamente, con la colaboración de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la coalición We Mean Business, el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía, la Comisión Europea, la red C40 Cities y la OCDE.

Así, The One Planet Summit es una alianza de cientos de líderes de todos los sectores determinados en demostrar el poder de la acción colectiva para luchar contra una materia tan global como es el cambio climático y su objetivo es encontrar nuevos medios de financiar la adaptación, incrementar la reducción de gases de efecto invernadero y asegurarse de que las cuestiones climáticas son centrales para el sector financiero.

La jornada contará con intervenciones de más de 50 ponentes de ONG, emprendedores, inversores, miembros gubernamentales, grupos de interés y científicos que debatirán en torno a cuatro paneles temáticos con el fin de identificar e implementar soluciones tangibles y movilizar fondos públicos y privados para habilitar un desarrollo a gran escala, incluyendo los países más vulnerables.

El encuentro es también una respuesta al anuncio del presidente de Estados Unidos de que su país saldrá del Acuerdo del Clima de París, a lo que el mandatario francés respondió con el eslogan 'Make our planet great again'. El Papa Francisco renovó este mismo domingo su petición de respeto al medio ambiente y recordó la celebración de 'Our Planet Summit' a dos años de la adopción del Acuerdo de París.

HOJA DE RUTA

Mientras, el responsable de la organización WWF en Francia, Pascal Canfin, ha señalado que se podrá considerar que la Cumbre es un éxito si se logra una hoja de ruta para cambiar las reglas no solo del sistema financiero global, sino también de los sectores del transporte y la energía.

"En los países ricos y con el acuerdo de París, estamos comprometidos a lograr la neutralidad de carbono (emisiones cero) para 2050. Esto significa que tenemos 33 años para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es la lucha de toda una generación", subraya.

En este sentido, Margaret Kuhlow, líder del Programa sobre financiación de WWF, pide a las empresas que adopten las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD) que establece la conexión entre los problemas ambientales y la estabilidad financiera y proporciona una guía concreta y muy práctica sobre los riesgos relacionados con el clima.

"Hacemos un llamamiento a los miembros del G20 para que apoyen la implementación de TCFD y consideren su integración en las políticas de forma obligatoria", añade.

Para la organización, iniciativas como esta Cumbre auspiciada por Macron son importantes para mantener a los líderes comprometidos y para impulsar nuevas acciones climáticas entre todos los actores. "Esto es vital si queremos mantener el calentamiento por debajo de los 1,5°C y evitar los peores impactos del cambio climático", subraya WWF.