El colesterol 'malo' está detrás de infartos e ictus en población de bajo riesgo

11/12/2017 - 20:00

El colesterol LDL (LDL-C), conocido popularmente como 'malo', es el responsable de que muchas personas aparentemente sanas y que no tienen factores de riesgo cardiovasculares como hipertensión, tabaco, obesidad o diabetes sufran infartos o ictus en la mediana edad, según ha revelado el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC).

Incluso a niveles considerados normales, el LDL-C es, después de la edad y el sexo masculino, el principal predictor de tener placas de aterosclerosis en las arterias, según han comprobado los investigadores en un trabajo que se publica hoy en el 'Journal of the American College of Cardiology' (JACC).

"Afortunadamente, el LDL-C es el principal factor sobre el que es posible actuar para evitar la aparición de dichas placas", asegura el estudio que ha dirigido el doctor Valentín Fuster, director del CNIC.

"A pesar de que la ausencia de estos factores de riesgo cardiovasculares clásicos se asocia con un bajo riesgo cardiovascular, se sabe que en esta población se producen infartos o ictus. Por ello, necesitamos definir nuevos marcadores de aterosclerosis precoz en estos individuos aparentemente sanos", señaló la doctora e investigadora Leticia Fernández-Friera.

Este subanálisis del estudio PESA (Progresión de Aterosclerosis Subclínica Precoz) ha evaluado a 1.779 individuos que no presentaban factores de riesgo. Así, los investigadores valoraron un gran número de parámetros biométricos, analíticos y de estilo de vida para definir la relación de dichos factores con la presencia de aterosclerosis en las arterias.

Los resultados demuestran que el más destacable, además de la edad y el sexo masculino, es el colesterol 'malo', pues "incluso en aquellos individuos con niveles óptimos de tensión arterial, glucosa en sangre y colesterol total, se ha observado una asociación independiente entre el aumento del colesterol LDL en sangre y la presencia y extensión de la aterosclerosis subclínica".

