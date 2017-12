AON y Axel Springer España reciben los Premios Empresa Flexible 2017 por sus políticas de conciliación

12/12/2017 - 17:07

Expertos coinciden en que la flexibilidad laboral provoca la desaparición del centro de trabajo tradicional

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

AON (Gran empresa) y Axel Springer España (Pyme) han sido galardonados este martes, 12 de diciembre, con los Premios Empresa Flexible 2017, edición en la que también se han entregado dos menciones de honor a Suez España (en la categoría Gran Empresa) y Ciclus ID, en la categoría Pyme.

Los galardones, organizados por CVA y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tienen como finalidad el reconocimiento de las empresas con mejores políticas de equilibrio de la vida profesional, personal y familiar. Los galardones cuentan con el patrocinio de ManpowerGroup y MacLehm; la aportación científica de ESADE y la colaboración de diversos medios de comunicación.

Los galardones han sido entregados por el subdirector general de Familia, Félix Barajas, en el marco de la celebración de la XVI Jornada Nacional de Flexibilidad celebrada en Madrid, donde ha destacado la importancia de difundir buenas prácticas en materia de flexibilidad para seguir avanzando en la consecución de un marco de trabajo que permita a las organizaciones ser más productivas y a las personas, más felices.

Así, las compañías galardonadas ofrecen estas y otras medidas a sus empleados, en el marco de un modelo de gestión flexible basado en los resultados y que permite mejorar la productividad, reducir el absentismo y conseguir los objetivos de negocio incluso, en tiempos de crisis.

Mientras, la Jornada ha contado con la participación de Phillipe Jiménez, Country Manager España, Senegal y Costa de Marfil de Regus, quien ha afirmado que "ya no se necesitan cuatro paredes. La dictadura del metro cuadrado ha terminado porque el poder de decisión ya no está en los despachos, sino que reside en las personas. Y estas deciden dónde, cuándo y cómo quieren trabajar".

Jiménez ha lamentado que, en una sociedad globalizada y altamente competitiva como la actual, es poco eficiente la pérdida de tiempo en los desplazamientos casa-trabajo-casa. "En España la media es de una hora y media al día, lo que supone que cada año, desperdiciamos un mes en desplazamientos. Eso, además de ser tiempo improductivo es estresante".

"Si esto es así, es absurdo tener oficinas enormes en las que los gastos fijos, como el IBI o los suministros, se pagan al 100%.Desde los años 80 hemos reducido el espacio de trabajo de unos 20 metros por persona, a 8 metros", ha enfatizado.

La experta ha puesto el foco en la importancia de la tecnología, al pasar "de trabajar como robots, a trabajar con robots", en un mundo en el que las empresas se han encontrado con el reto de cambiar la cultura organizativa, adaptar los modelos de gestión de equipos y formar a las personas en las habilidades necesarias para trabajar en estos entornos.

NUEVOS MODELOS

La jornada también ha contado con la socia de Flexjobs, Eva Pankorva, quien ha afirmado que trabajar con diferentes personas y en distintos lugares necesita un nuevo modelo de gestión de equipos, porque cuando se está en la oficina, hay acceso a mucha información que puede ir o no dirigida al empleado aunque, si no se está presenta, se pierden muchos datos. "La formación y el entrenamiento en habilidades de comunicación, debe ir asociado a los cambios estructurales", ha argumentado.

Por su parte, la socia de MacLehm, Lola Espinosa de los Monteros, ha destacado el hecho de que en las pymes el modelo funciona, si se consigue adaptar a las necesidades de los diferentes colectivos. "El sistema debe sustentarse en un modelo que permita implantar medidas por cada colectivo dentro de la organización (Millenials, padres y madres, singles, etc) y contar con herramientas de medición y análisis que permitan valorar la eficacia de lo que estamos haciendo", ha explicado.

Por último, la socia de Zinkcare, Angelines Basagoiti, ha resaltado que la flexibilidad debe partir de la estrategia de la compañía. "Se deben hacer cambios estructurales para adaptarse al nuevo entorno y los mandos intermedios deben contar con herramientas que les permitan gestionar por objetivos y medir por resultados. Y todo ello no es posible, si no forma parte de la cultura de la organización y no se impulsa desde la alta dirección", ha apostillado.