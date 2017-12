La Audiencia Nacional desestima el recurso de examinadores de tráfico contra servicios mínimos del 50% en sus paros

12/12/2017 - 17:38

La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado la semana pasada por la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) --que agrupa al colectivo-- para suspender los servicios mínimos del 50% de su huelga.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado este martes, 12 de diciembre, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el Senado al ser preguntado por las medidas que el Gobierno piensa adoptar para poner fin al conflicto entre el colectivo y las comunidades autónomas por la huelga que lleva ya cinco meses.

"Hoy la Audiencia Nacional ha desestimado la pretensión de la suspensión cautelar que habían hecho los que habían convocado la huelga, esos examinadores que estaban en contra de los servicios mínimos", ha afirmado Zoido.

Según el ministro, el tribunal considera que los servicios mínimos son "ajustados" y señala que la Audiencia entiende que de no aplicarse estaría dando lugar a "un grave perjuicio económico a los intereses generales de todos aquellos que quieren examinarse".

El máximo responsable de Interior ha desmentido que el panorama de la situación sea "prácticamente negro", pues ha subrayado que el Gobierno ha mantenido "múltiples" reuniones y propuestas para solucionar la huelga, que arrancó en junio. "Han sido muchos los avances, pero si hay quien no tiene ganas de buscar una solución, difícilmente se puede alcanzar", ha dicho en alusión a los examinadores.

La senadora del grupo Podemos Idoia Villanueva Ruiz le ha reprochado el compromiso adquirido por el Ejecutivo en 2015 con estos trabajadores, y ha considerado "justas" sus reivindicaciones.

En este sentido, Zoido ha recalcado que ese compromiso sí se ha cumplido. "Han sido muchas las mejoras que hemos aprobado", ha afirmado el ministro, que ha puesto de ejemplo la creación de la especialidad de Tráfico dentro de las escalas administrativas, el plan de promoción interna de 435 plazas y determinadas mejoras económicas y laborales. "El Gobierno está cumpliendo rigurosamente con sus compromisos", ha resumido.

Además, ha recordado que en la última reunión que la Dirección General de Tráfico (DGT), que depende de Interior, mantuvo con el colectivo en huelga, se aprobó un plan especial de productividad, que supondría una mejora retributiva de 125 euros mensuales por trabajador, y que se está incrementando el personal.

Por otro lado, ha apuntado que las negociaciones entre la DGT y los examinadores siguen en pie, pero ha lamentado que los examinadores no pongan "nada de su parte" para acabar con el conflicto.

Ruiz ha recordado que la oposición ha acordado pedir que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 la petición de estos funcionarios. "Lo que no puede hacer un Ministerio es ignorar un problema o no hacer absolutamente nada", ha comentado Villanueva Ruiz, cuya conclusión es que o Zoido no quiere resolver el conflicto "o no sabe cómo hacerlo". En ese caso, la senadora ha instado al ministro a transferir las competencias para que así puedan solventarlo las comunidades autónomas.