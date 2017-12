Báñez asegura que España tiene la brecha salarial "más baja de su historia y por debajo de la media europea"

12/12/2017 - 18:55

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha afirmado este martes en el Senado que España tiene la brecha salarial de género "más baja de su historia", que está "por debajo de la media europea y siete puntos por debajo de la alemana", así como se ha recuperado "todo el empleo femenino" que se destruyó durante la crisis económica y se ha alcanzado la cifra más alta de mujeres trabajando, 8,5 millones.

Así se ha expresado en el Pleno del Senado a preguntas de la senadora de Unidos Podemos Maria Freixanet y la senadora del Grupo Socialista Belén Nasarre. Ambas se interesaban por la interpretación de la ministra sobre la situación del empleo femenino en España y ambas criticaban que sus decisiones estén generando paro y precariedad a la mitad de la población.

"La brecha salarial en España subía con el gobierno socialista un 18%. Se ha reducido con el gobierno del PP un 20% y está en mínimos históricos, por debajo de la media de la UE. Las pensiones las congelaron ustedes, nosotros las hemos subido todos los años y hemos hecho un complemento de maternidad que las mujeres cobran por primera vez desde 2016 y que ha hecho un recorte en la brecha de pensiones del 13%. No son cuentos, son cuentas", ha dicho a la senadora socialista.

Nasarre ha recordado a Báñez que en el mes de noviembre más de 6.000 mujeres se fueron al paro y tras preguntarse "qué es lo que ve" la ministra, ha afirmado que en el PSOE hay preocupación "por la discriminación de género que se produce" en España. "Esto es un indicador de que su política laboral no va por el buen camino, de que nuestra sociedad tiene problemas", ha señalado.

"A usted le preocupa que 6.000 mujeres se vayan al paro y a mi también, pero no ha pedido perdón el PSOE por el millón cuatrocientas mil mujeres que se fueron al paro entre 2008 y 2011 --ha respondido la ministra--. Eso es lo que ha recortado el PP y fíjese si lo hemos recortado que le hemos dado la vuelta a la tortilla. Ya se ha recuperado todo el empleo femenino perdido con la crisis y hay más mujeres que nunca trabajando", ha espetado.

Freixanet, por su parte, se interesaba "sobre el motivo por el que el 96% de la nueva población desempleada en noviembre de 2017 sean mujeres". Báñez ha asegurado que "no es verdad" que "las empresas estén despidiendo masivamente a las mujeres" y que, de hecho, ese mes fueron al paro más varones.

"En noviembre entraron en el paro 424.513 personas, el 50,15% fueron hombres y el 49,85% mujeres. Por tanto, en ningún caso se han ido al paro más mujeres que hombres en el mes de noviembre", ha asegurado la ministra.

Según ha dicho, "lo que ha pasado" para que se arroje esa cifra es que en ese mes "han abandonado el desempleo más hombres que mujeres, que no es lo mismo". La diferencia, conforme ha señalado, ha sido del 1,9 por ciento y "eso es lo que explica esa pregunta".

Para Freixanet la interpretación es otra: "Ese dato está ilustrando una tendencia que es consecuencia de la desigualdad de género estructural y de sus decisiones", ha dicho a la ministra.

La senadora ha denunciado que las mujeres siguen "en el extrarradio laboral", que "firmar un contrato fijo" para ellas "es casi imposible" y que "cuanto menos cualificado es un empleo, más mujeres hay" mientras la presencia es "casi anecdótica" en los puestos de poder y toma de decisiones.

"En lugar de securizar lo precario, precarizan lo seguro", ha asegurado, para incidir en que "gran parte del empleo que se crea es miserable y sobre el que no se puede construir una vida", especialmente las mujeres que "pagan con su tiempo y con su cuerpo" los cuidados que no proporciona el Estado. "Como el sueldo no compensa el gasto de cuidar a tus hijos o a tus padres te están echando del mercado laboral", ha añadido.

Ante las críticas, la ministra ha acusado a Freixanet de estar hablando de Venezuela. "Yo no se si usted no se alegra de las cosas que están pasando en España. Me da la sensación de que usted está hablando de un país diefrente a este. Quizá Venezuela, pero no la España en la que vive", ha sentenciado.

Según ha dicho, queda "mucho por hacer" pero en 2017 las mujeres han recuperado "todo el empleo que se perdió en la crisis y ya hay más mujeres que nunca trabajando en España, 8,5 millones". "Mejoramos cada día hacia un país de mejores oportunidades pero con un Podemos que no se entera", ha sentenciado.