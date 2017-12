Richard Gere asiste mañana al Senado para participar en un encuentro sobre la situación de personas sin hogar

12/12/2017 - 19:48

El actor y activista humanitario Richard Gere participará en el encuentro entre parlamentarios y directivos de La Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS Fundación), 'Sinhogarismo y violencia' que tendrá lugar este miércoles 13 de diciembre a las 19.00 horas en la Sala Europa del Senado de España, según ha comunicado la institución.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Además del actor norteamericano, entre los ponentes que participarán en el encuentro se encuentran el presidente de RAIS Fundación, Fernando Vidal, la activista y madrina de RAIS Fundación, Alejandra Silva, el director general de RAIS Fundación, José Manuel Caballol y el Vicepresidente Primero del Senado, Pedro Sanz Alonso.

El actor estadounidense protagonizó el año pasado la película 'Invisibles', que refleja el drama que viven las personas sin hogar en las grandes ciudades. Precisamente, afirmó en una rueda de prensa durante el pase de la película en el Festival de Cine de San Sebastián de 2016 que los sin techo, "son personas de este mundo".

Para el rodaje de esta película, el actor se vistió y asumió el papel de mendigo y se sentó en una esquina, mientras que las cámaras de rodaje estaban ocultas en apartamentos o sobre los tejados de los edificios. "Nadie me prestó atención, es la primera vez que he sido invisible en los últimos 45 años", reveló el actor.

"Si esto me sucede a mí imagínate a alguien que no es una estrella de cine, que no es rico no tiene acceso al poder. Todos estamos buscando un hogar, como parte de la sociedad y del progreso", concluyó el actor durante la rueda de prensa.