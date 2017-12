El presunto autor de la agresión a Víctor Laínez pasará a disposición judicial este jueves

13/12/2017 - 14:06

El detenido como presunto autor de la agresión a Víctor Laínez, ocurrida el pasado viernes, 8 de diciembre, en Zaragoza, pasará a disposición judicial este jueves por la mañana. Los hechos tuvieron lugar tras increpar un grupo de jóvenes a Laínez por llevar unos tirantes con los colores de España. El agredido, de 55 años, falleció este martes en el Hospital Clínico a causa de las lesiones sufridas.

ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón han indicado a Europa Press que al detenido, Rodrigo Lanza, de 33 años, se le considera autor de un delito de homicidio.

Por el momento, no se han producido más detenciones, si bien este martes se ha tomado declaración a un segundo joven, del que no han trascendido más datos, quien quedó en libertad ya que la Brigada de Información de la Policía Nacional le sitúan en el lugar de la agresión, pero que no participó en ella, por lo que se le considera autor de un delito de omisión del deber de socorro.

El agredido, Víctor Laínez, de 55 años, falleció este martes en la UCI del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, donde se encontraba ingresado en estado de coma.

Rodrigo Andrés Lanza Huidobro, de origen chileno aunque nacionalizado español, es un conocido antisistema relacionado con el movimiento 'okupa' que adquirió notoriedad al ser condenado por los incidentes registrados en 2006 en Barcelona.

En concreto, los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2007 en la calle Sant Pere més Baix de Barcelona cuando un agente de la Guardia Urbana recibió una pedrada que le dejó tetrapléjico.

La agresión se produjo en el marco de los altercados registrados durante una fiesta 'okupa' ilegal que se celebraba en un inmueble del casco antiguo con más de mil asistentes, que adquirió notoriedad con el documental 'Ciutat Morta. Crónica del caso 4F', que tuvo una gran repercusión y denunciaba un montaje policial.