Un total de 200 personas sin recursos degustarán en Nochebuena el Menú de Martín Beresategui para Mensajeros de la Paz

13/12/2017 - 14:57

Martín Berasategui, galardonado con ocho Estrellas Michelín, y el Padre Ángel, fundador de la ONG Mensajeros de La Paz, han presentado este miércoles 13 de noviembre en la sala Valle-Inclán del Círculo de Bellas Artes de Madrid, el tercer Menú Solidario que se ofrecerá en la Cena de Nochebuena Mensajeros de La Paz a 200 personas sin recursos, con la colaboración del Grupo Tello Alimentación.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Si algo me ha tocado la fibra de la manera más sensible es esta cena solidaria, me encanta ser transportista de felicidad", ha manifestado Berasategui durante la rueda de prensa de presentación.

El Menú Solidario de la Cena de Nochebuena elaborado por Berasategui consta de una sopa de bocata de jamón como primer plato, un jarrete de cerdo asado con puré de patatas especial de segundo, y de postre, un tiramisú Astigarraga.

Gracias a esta iniciativa, los menús se repartirán a más de 200 personas sin recursos la noche del 24 de diciembre en diferentes comedores sociales de Canarias, Madrid y Castilla-La Mancha, con el objetivo de lo que los que más lo necesitan puedan disfrutar de una cena especial por Navidad.

"Hacen faltan muchos como el Padre Ángel en el mundo", ha añadido el chef, quien además ha ofrecido sus servicios al Padre Ángel para "realizar recetas con proteínas que no sean caras y que la gente pueda disfrutar" que ha asegurado llevará a cabo "a principios de 2018".

En este sentido, Berasategui ha recordado que "Nochebuena es solo una noche" pero que "el año tiene muchos días" y ha solicitado que la gente se acuerde de los más necesitados e "intente apoyar todos los días" a través de la colaboración con ONG.

Por otro lado, el chef ha bromeado al afirmar que se pondrá a disposición del Padre, "como monaguillo", quien ha asegurado, por su parte que él será "el pinche de Martín", al tiempo que ha emplatado el menú, que será ofrecido en la cena, durante el acto de presentación.

"Cuando pienso en los que van a venir a cenar y van a ver estos platos, se me caen las lágrimas de pensar que esto puede ser verdad", ha añadido el fundador de la ONG.

Al acto acudirán un total de 200 personas sin recursos, algunos de los cuales, "se repiten de los que vinieron a la cena el año pasado pero también vendrá gente nueva", ha señalado el Padre Ángel, al tiempo que ha relatado cómo se envió una entrada personalizada a cada uno de los asistentes al evento. Aunque ha recordado que "aún queda mucho por hacer", ha recalcado que "lo importante es ver la botella medio llena".

Además, el Menú cuenta con la colaboración del Grupo Tello Alimentación que aportará los ingredientes necesarios para la preparación del mismo. En este sentido, Berasategui ha señalado que "la familia Tello" y la suya, "se admiran mutuamente" lo que ha ayudado a llevar a cabo "recetas con un costo baratísimo", con el objetivo de que, "cuanta más gente sea feliz, mejor". "Me falta aún la estrella más importante, que es que todos se lo pasen bien", ha apostillado el chef.

Por su parte, el director general del Grupo Tello Alimentación, Alfonso Alcázar ha destacado que la empresa, así como "todos sus trabajadores", agradece poder colaborar con el menú solidario, "por tercer año consecutivo", y ha adelantado que el año que viene realizarán una donación de "millones de productos" a la Fundación del Padre Ángel.

Al acto ha acudido también el presidente el Círculo de Bellas Artes, Juan Miguel Hernández León, que cogerá la celebración de la cena en el salón de baile del edificio y ha resaltado que la institución "comparte" la idea de que "algo mejor es posible". "Si estamos abiertos a la ciudadanía, cómo no íbamos a estarlo a este evento", ha concluido.