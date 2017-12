"Feminismo", la palabra del año en Estados Unidos

El diccionario más extendido en Estados Unidos, Merriam-Webster, ha elegido "Feminismo" como la palabra del año para 2017, un ejercicio en el que las búsquedas del vocablo en su versión online se incrementaron un 70%, espoleadas por la contestación social que ha tenido la llegada al mandato del presidente Donald Trump y por el movimiento 'Me too', que ha destapado los abusos sexuales que habrían cometido figuras de peso en la industria de Hollywood.

Conforme explica el Editor de Merrian-Webster Peter Sokolowski, cada mes se consultan "millones de palabras por hora" en la versión online de este diccionario y entre ellas, se extraen aquellas cuya frecuencia de consulta ha registrado mayores incrementos respecto del año anterior y que, por tanto, han suscitado "mayor curiosidad" por parte del público.

En este caso, ha sido 'Feminismo', que creció exponencialmente ya en el mes de enero, tras la Marcha de las Mujeres que se celebró en Washington y diversas ciudades estadounidenses en protesta por la elección como presidente de Donald Trump y que generó un debate en los medios sobre si las manifestaciones eran o no feministas y a qué tipo de feminismo representaban. "La palabra estaba en el aire", señala.

El vocablo ha tenido más picos, pues conforme explican en Merrian-Webster, se volvieron a incrementar las búsquedas cuando la asesora de Trump Kellyanne Conway declaró en público que no se consideraba feminista "en el sentido clásico porque parece ser muy anti masculino y ciertamente es muy pro aborto", provocando que "la definición de feminismo fuera en sí misma la noticia".

Quienes lo consultaron, encontraron en el Merriam-Webster la definición de "feminismo" como "la teoría de la igualdad política, económica y social de los sexos" y "la actividad organizada en nombre de los derechos e intereses de las mujeres", aunque no siempre fue así.

Esta palabra fue recogida por primera vez en un diccionario anglosajón en 1841, cuando Noah Webster lo acuñó como "las cualidades de las mujeres". En España, la Real Academia de la Lengua define el término como "ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres".

MÁS "FEMINISMO" TRAS WONDER WOMAN

No sólo el debate político impulsó las búsquedas de esta palabra en Estados Unidos, también la cultura. En Merriam-Webster explican que los estrenos de la serie de HBO 'The Handmaid's Tale' y de la taquillera película 'Wonder Woman' volvieron a empujar "la curiosidad" de los ciudadanos por el movimiento feminista.

El impulso definitivo, no obstante, lo dio en la recta final del año el movimiento 'Me too' centrado en denunciar situaciones de acoso sexual, abuso y violación y que ha tenido gran repercusión en los medios de comunicación estadounidenses. "La serie de noticias de última hora sobre las renuncias y los despidos de hombres que han sido acusados de acoso o agresión sexual ha mantenido esta historia en las noticias", explican los editores del diccionario.

'Feminismo' se corona así como palabra de año en el país de Donald Trump, seguido de una lista de nueve vocablos que también han experimentado un crecimiento exponencial en las búsquedas respecto de 2016 y entre los que figuran "complicidad", "recusación" y "empatía".

"Ninguna palabra puede resumir todas las noticias, eventos o historias de un año determinado, particularmente un año con tantas noticias y tantas historias. Pero cuando se busca una sola palabra entre un gran volumen y aparece destacada también asociada a diferentes historias importantes, podemos aprender algo acerca de nosotros mismos", dicen en Merriam-Webster.