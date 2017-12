Ana Orantes, la mujer que despertó a España al problema de los malos tratos

Fue de las primeras en contar en televisión un caso de violencia de género

Días después, su exmarido la quemó delante de su hijo a modo de venganza

Ana Orantes desde su aparición en Canal Sur. Imagen: archivo

Granadina, 60 años y toda una vida de malos tratos a manos de su marido, José Parejo. Así era Ana Orantes, la mujer que hace 20 años decidió acudir a un plató de televisión para hacer algo que nunca antes se había hecho en España: contar en público su terrible historia de violencia de género y despertar la conciencia de un país entero a este problema. Tan solo 13 días más tarde, su exmarido decidió matarla delante de su propio hijo.

A principios de diciembre de 1997, Orantes acudía a un programa de Canal Sur para relatar en primera persona como su exmarido llevaba más de 40 años maltratandola. "Para él nunca fui nada, sólo me ha dado palizas . No podía ni hablar porque yo era una analfabeta, un bulto que no valía ni un duro según él me decía", relataba entonces en el plató de De tarde en tarde, de Irma Soriano.

De lo peor, aseguraba, es que sus propios hijos -11 en total- tenían que presenciar muchos de aquellos despropósitos e incluso sufrirlos en su propia piel. Alguno incluso se intentó suicidar siendo un niño, otra se casó muy joven para irse de su casa y llevarse de paso a algunos de sus hermanos. "No pude ni ir a la boda de mis hermanos, pero no podía irme, no tenía dónde ir", continuaba.

Tras varias denuncias que nunca condujeron a nada en una España que por aquel entonces no estaba concienciada con este problema, Ana Oramas decidió divorciarse en 1995. Pero tuvo que seguir viviendo en la misma casa que su agresor por orden de un juez, por lo que siguió recibiendo palizas. Su solución fue acudir al programa de la televisión andaluza a contar su caso.

Pero el gesto le costó la vida. Tan solo 13 días después de su aparición televisiva, José Parejo, su exmarido, la mató. El 17 de diciembre de 1997, y a modo de venganza, pegó su última paliza a Ana. Tras dejarla inconsciente, la ató a una silla, la roció de gasolina y la quemó delante de uno de sus propios hijos. Cinco años más tarde, y tras ser condenado a 17 años de prisión, José Pareja moría de un infarto.